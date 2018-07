Hausse du prix du carburant : pourquoi les forces sociales n’ont pas répondu à l’invitation de Kassory…

Face à la crise sociale que traverse son pays, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana avait sollicité une rencontre avec les activistes de la société civile réunis au sein du mouvement « les forces sociales ». Cette rencontre devait être axée sur la crise liée à l’augmentation à hauteur de 25% du prix du carburant à la pompe.

Ce dimanche 15 juillet 2018, dans une interview qu’il a accordée à Madiaguinee, le coordonnateur de la cellule de communication des forces sociales, a expliqué les raisons pour lesquelles ils ont décliné l’invitation du chef du gouvernement. Pour Dorah Aboubacar Koïta, des propos tenus par Kassory ont été la cause de cette déclinaison.

« Nous avons été sollicités par Monsieur le Premier ministre pour une rencontre. La première fois, la rencontre a été mal négociée, il faut le dire ainsi, parce que c’était par personnes interposées, rien n’était assuré, alors que le Premier ministre avait fait une communication qui, pour nous, ne tenait pas, une communication entre griffe, déplacée. Négocier une telle rencontre à travers des personnes interposées, des personnes qu’on ne contrôlait pas, c’est compliqué de répondre à cette invitation. Et après réflexion, l’assemblée a retenu de ne pas répondre à cette première invitation et de formaliser maintenant les choses. Les forces sociales ont un quartier général. Si on doit être invité par le Premier ministre ou par qui que ce soit, il faut que les choses soient harmonisées, formalisées pour nous permettre de nous planifier, qu’est-ce qu’il faut dire? Qu’est ce qu’il faut préparer en termes de réponse mais aussi en termes d’argumentation pour voir ce qui est approprié, ce qui est à exposer sur la place publique et répondre au gouvernants, leur dire combien de fois l’augmentation à 25% du prix du carburant est unilatérale et injuste et ne favorise pas aujourd’hui le quotidien que traversent les citoyens guinéens », a-t-il expliqué tout en précisant que le Premier ministre a fait une deuxième invitation.

« Le Premier ministre a sollicité pour une deuxième fois nous rencontrer, et là nous avons échangé avec l’assemblée et l’assemblée avait retenu pour un premier temps que le Premier ministre se déplace et qu’il nous trouve à notre quartier général, parce que nous avons constaté que la communication qui a été faite par le Premier ministre avant de solliciter notre rencontre, était, qu’il m’en excuse, une communication déplacée entre griffe. Parce qu’on ne peut pas accepter que nous soyons traités par des mots qui ne sont pas appropriés. Il faut le dire clairement, nous sommes des responsables. Donc il a sollicité pour une deuxième fois, mais nous ne pouvons rien faire sans cette assemblée. Nous avons rendu compte à l’assemblée, elle a accepté et une délégation a été constituée pour le rencontrer mais notre position n’a pas changé », a t il précisé.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39