‘’Aujourd’hui, un jeune qui fait du Qnet n’a pas besoin d’aller chercher du travail’’, (Souleymane Doumbouya)

En prélude de la célébration des 20 ans d’existence de la société Qnet, le consultant résident de cette entreprise de vente directe en ligne en Guinée, Souleymane Doumbouya a annoncé ce vendredi 23 février 2018, de la tenue du 1er au 2 mars prochain au stade du 28 Septembre de l’exposition de la vente des produits de leur société et de l’arriver des experts internationaux qui, selon lui, vont former les jeunes guinéens en marketing de réseau.

C’était au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue dans les locaux de Maison de la Presse en présence de plusieurs hommes de médias et des jeunes qui évoluent déjà dans cette business économique en Guinée.

A l’entame de son allocution, il (Souleymane Doumbouya) a fait savoir que cette entreprise est créée en 1998. ‘’Qnet est une entreprise qui a été créée par un malaisien. Elle est de nos jours un peu partout à travers le monde. Et aujourd’hui, elle vend ces produits par le biais de marketing réseau, c’est-à-dire à travers les représentants indépendants qui sont payés sur la base d’un plan de compassion. Donc, c’est un nouveau modèle commercial et comme vous le savez, le président Alpha Condé qui a dit que les jeunes guinéens ne devraient pas rester en marge de la quatrième révolution. Je pense que cette directive du président Alpha Condé a été très bien comprise par la jeunesse guinéenne qui est fortement impliquée aujourd’hui dans ce modèle commercial. Aujourd’hui, un jeune qui fait du Qnet n’a pas besoin d’aller chercher du travail. Parce que lui-même, c’est un employeur et les commissions qu’on leur reverse. Je ne peux pas vous dire précisément parce que ça varie d’un individu à un autre. Il n’y a pas de vie sans échec mais ceux qui réussissent dans cette affaire vraiment mènent une vie correcte et décente’’, précise-t-il.

Poursuivant, il a mentionné que ce programme de vente en ligne touche actuellement à peu près plus 17 000 représentants indépendants en Guinée. ‘’Vous savez, c’est depuis 1998 que cette entreprise existe. Aujourd’hui en Guinée, il y a près de 17 000 représentants indépendants. Donc aujourd’hui, on a voulu informer le monde de la presse pour qu’elle puisse s’intéresser parce que nous, en tant que ventes directes et marketing de réseau en réalité, on ne fait pas trop de publicité’’, a ajouté le consultant de Qnet en Guinée.

Il a par ailleurs mis l’occasion à profit pour annoncer la tenue prochaine d’une exposition des produits de Qnet au stade de 28 Septembre. ‘’Du 1er au 2 mars au stade du 28 Septembre, nous allons faire l’exposition qui se fait habituellement. Donc, j’interpelle les guinéens de venir parce que les produits de Qnet sont sur Internet. Vous avez la chance d’abord de venir visiter les stands. Et deuxième chose, il y aura 12 experts en marketing de réseau dans le monde qui viendront former les jeunes guinéens sur le marketing de réseau. Donc, c’est une opportunité qui s’offre, non seulement vous allez visiter les stands mais votre capacité en terme de commerce en ligne et de marketing de réseau sera renforcée à travers les formations qui sont gratuites’’, a annoncé M. Doumbouya.

De son côté, Akoi Onivogui, représentant indépendant de Qnet en Guinée a fait remarquer qu’il y a deux volets pour venir dans l’entreprise Qnet. ‘’Comme je le dis, nous nous sommes en qualité de représentation indépendante mais nous ne sommes pas la compagnie. La compagnie elle-même est basée en Malaisie. Pour une meilleure partie, nous sommes les acheteurs de produit et on aide la compagnie à commercialiser ses produits. Les achats se font par une invitation d’un ami que vous connaissez. Si vous êtes invités par cet ami, vous avez la possibilité d’acheter le produit que toi tu veux. Pour venir à Qnet, il y a deux volets, tu peux acheter le produit et refuser de revendre aux autres, c’est-à-dire compenser les produits. Et tu as la possibilité aujourd’hui d’acheter le produit et aider aussi la compagnie à revendre…’’

A noter qu’en Asie, Qnet est la première société de vente directe en ligne et troisième à travers le monde.

Par Yaya Dramé

