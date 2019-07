Autoroute Conakry-Monrovia : Alpha Condé moqué sur les réseaux sociaux

« Alpha Condé aime les promesses et se soucie peu de ses réalisations ». Voici les critiques qui fusent de partout contre le chef de l’Etat guinéen, pointé d’avoir été le président qui a fait plus de promesses sous son règne à ses compatriotes.

Lors l’arrivée de son homologue libérien George Weah à Conakry Alpha Condé annonce une nouvelle autoroute, devenue virale sur la toile. Cette fois-ci ce n’est pas celle Kindia-Dabola. Mais d’un pays à un autre.

Trop de mensonges dans ce pays. Comment vas tu promettre une autoroute Conakry Monrovia alors que même Kaloum manque de rue. — Moama Mahamady (@moamarkadhafy) July 13, 2019

« Entre Conakry et Monrovia, c’est moins d’une heure de vol entre Conakry et Monrovia. Mais pour s’y rendre, il faut passer par Abidjan. Nous avons décidé de mettre fin à cela. Très bientôt, nous allons avoir une compagnie aérienne qui puisse nous permettre de faire Conakry-Monrovia, Nzérékoré-Monrovia, etc. sans passer par des pays voisins. Nous avons décidé de mettre nos efforts en commun pour avoir une autoroute Conakry-Monrovia. (sic) ». Ce passage de son discours prononcé autour d’un dîner au palais Sékhoutouréya a été plusieurs fois partagé et moqué sur les réseaux sociaux.

Les internautes aux mémoires fraîches ont rappelé au président Condé son chemin de fer Conakry-Kankan-Bobo-Dioulasso, ces nombreuses usines qu’il a annoncées lors de ses tournées à l’intérieur du pays ou encore la compagnie aérienne qui peine à décoller de Conakry pour desservir le reste du monde. C’est simplement décalé !

Issa