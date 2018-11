Dans le cadre de leurs efforts conjoints pour l’amélioration des études d’impact environnemental et social (EIES) en République de Guinée, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, organise un Atelier de Formation à Conakry, du 27 Novembre au 14 Décembre 2018.

Appel à Candidure ONUDI Guinée (1)