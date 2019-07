Avis de décès : Hadja Kadé Barry n’est plus ! 

Ibrahima Sory Barry, topographe à la retraite à la Carrière, dans la commune de Matam, à Conakry et familles ont le profond regret de vous informer du décès de Hadja Kadé Barry, veuve de feu Elhadj Saliou Kaba de Mamou-centre, petite-fille d’Almamy Bocar Biro Barry le grand.

Née à Sokotoro (Bilalia) vers 1923, Hadja Kadé a rendu l’âme ce mardi, 16 juillet à l’âge de 96 ans des suites de maladie.

Qu’en soient informés, les familles Barry, Kaba, Kéita, Diallo, Bah, Baldé, Sow, parents, amis et alliés de l’intérieur et de l’extérieur de la Guinée. Notamment, Elhadj Abdoulaye Barry, conseiller à la Mairie de Saramoussaya, résident à Sokotoro , Aliou Barry et famille à Labé, colonel Boubacar Biro Barry, retraité à Enta (Conakry), Elhadj Aly Savané et famille à Kindia, Hadja Binta Barry et famille à la Belle-vue (Conakry), Yaye Kadé Barry à Dabola, Aissatou Barry et famille à Kankan, Mamadou Kaba, fils de la défunte en Amérique, Elhadj Yaya Kaba à Mamou-centre, Mody Sory Barry en France, Koto Alpha et famille à Sayin, Elhadj Boubacar Siddy Fadiga et famille à Mérèbè, Oumar Fadiga et famille à Sarébowal, Thierno Ibrahima Barry et famille à Bilalia, Alpha Oumar Barry et famille à Mamou, Hadja Kadiatou Barry à Almamya, Gallé Thiam et famille à Dabondy et Idiatou Diakité à Maréla.

L’enterrement est prévu à ce mercredi, 17 juillet à Mamou après la prière de 16h.

Paix à l’âme de la défunte. Puisse Allah accueillir Hadja Kadé Barry dans son paradis. Amine.