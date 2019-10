Avis et Remerciements

Le jeudi dernier, alors que l’on s’y attendait le moins, ma sœur aînée, Adama CISSE, nous a quittés pour le Royaume du Silence. Une disparition qui a plongé sa famille biologique, ses proches et ses collaborateurs dans une profonde consternation. Qu’Allah Le Tout-Puissant soit loué !

Aussitôt informés, les travailleurs de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité (CNTG), mes amis journalistes, syndicalistes, artistes, sportifs, avocats, du monde politique et des affaires ainsi que des anonymes ont tenu à être auprès de moi et de ma famille à la levée du corps, à la prière mortuaire et au cimetière pour compatir à ma douleur et accompagner à sa dernière demeure ma sœur aînée.

Au nom de la famille CISSE, je ne peux que remercier toutes ces bonnes personnes, du fond du cœur, pour cet exceptionnel élan de solidarité, au moment où j’en avais vraiment besoin. Mes sincères remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui, directement ou indirectement, auront posé un acte ou tenu des propos visant à atténuer notre douleur suite à ce décès.

La mort étant une volonté divine, l’on ne peut que s’y plier. Que l’âme de ma sœur Adama Cissé repose éternellement en paix ! Elle aurait voulu continuer avec nous mais le destin en a décidé autrement. Dors en paix ma sœur bien-aimée !

Ibrahima Sory CISSE