Axe Hamdallaye-Kagbélén : le ministre Ibrahima Keïra lance une émulation entre les agents des P.A

En visite de terrain ce jeudi 29 novembre sur la route Le Prince, le ministre Alpha Ibrahima Keira lace une émulation entre les agents des postes avancés installés sur cette route pour « lutter contre le banditisme ».

Le ministre de la sécurité et de la protection civile promet de récompenser les agents qui se distingueront dans le cadre de cette opération.

« Soyez rassurés de notre soutien, nous suivons le travail de chacun de vous et nous lançons également une émulation entre vous, parce que dans toute action collective, il faut qu’il ait la concurrence, que l’on sache que par rapport au Soldat X, le brigadier Y travaille mieux, il fait beaucoup plus de résultat. Nous vous disons qu’après cette opération, les meilleurs seront récompensés . Nous lançons donc un appel à la concurrence, que chacun fasse mieux afin que la hiérarchie puisse nous informer de ce qui se passe et faire un classement entre vous dans le cadre du maintien de l’ordre, la paix et de la sécurité des populations et des citoyens » , a déclaré le ministre de la sécurité devant un des PA installés au quartier Hamdalaye.

Avec un cortège de protection, le ministre Ibrahima Keira a pu visités tous les PA installés sur cette route acquise à la L‘opposition.

Plus loin, le ministre de la sécurité a appelé les agents d’éviter de se livrer à des exactions mais de traquer tous ceux qui vont porter atteinte à la liberté des citoyens.

« Éviter de faire des exactions, je sais que vous n’en faites pas et faites en sorte que tous les bandits, tous les criminels, tous les malfrats qui se hasarderaient à porter atteinte à la liberté des citoyens, aux lois de la république, qu’ils soient mis hors d’état de nuire, et traduits devant les juridictions », lance-t-il.

A signaler que le ministre était accompagné du Directeur Général de la police, Asoumane Baffoé Camara.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39