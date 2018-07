Une bagarre entre pilotes à bord suscite un tollé national

Un avion d’Iraqi Airways avec à son bord 157 passagers a connu une mésaventure étonnante lors de son trajet entre Machhad, en Iran, et Bagdad. Le pilote et son co-pilote se sont disputés, apparemment au sujet d’un plateau-repas. Les réseaux sociaux et médias irakiens se sont emparés de l’affaire, poussant même la compagnie nationale à envoyer un communiqué sur le sujet.

« Le ministère des Transports a ouvert une enquête avec les deux pilotes qui se sont disputés en vol », a indiqué Iraqi Airways mercredi soir dans un communiqué qui ne précise pas quand l’incident a eu lieu.

Motif futile

La compagnie ne donne pas non plus la raison de la discorde. Mais dans une lettre adressée à sa hiérarchie consultée par l’AFP, le co-pilote affirme que, alors que l’avion était en vol, « le ton est monté avec le pilote parce qu’il refusait qu’une hôtesse m’amène un plateau-repas sous prétexte que je ne lui en avais pas demandé l’autorisation ».

Coups et insultes

Après avoir pris son propre repas, poursuit-il, le pilote « a utilisé un vocabulaire inapproprié » puis l’a « frappé et insulté, ce qui a provoqué la venue d’un membre de la sécurité ». Les deux hommes ont cependant réussi à faire atterrir l’avion mais une fois l’appareil posé à Bagdad, « le pilote a de nouveau porté coups et insultes ». Face à cela, plaide-t-il, « j’ai dû me défendre ».

Bannis à vie?

Iraqi Airlines indique avoir suspendu les deux hommes et promet qu’ils « ne pourront échapper aux sanctions les plus dures (…) comme l’interdiction de voler à vie ».

Belga