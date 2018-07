Bamako : journée électorale très timide

Les 8 millions de maliens se rendent aux urnes ce dimanche dans tout le pays et à l’étranger. A Bamako, les opérations de vote ont démarré ce matin à 8h dans les différents bureaux de vote de la ville.

Dans les bureaux de vote numéros 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du centre Sekoutra dans le quartier Magnanbougou qu’on a visité par exemple, l’engouement n’était pas au rendez-vous au moment de notre passage, car les électeurs continuaient de venir en compte-goutte pour s’acquitter de leur devoir civique sans mettre assez de temps.

Dans ces centres, les dispositifs sécuritaires étaient en place, le matériel électoral en majorité était au complet sauf quelques problèmes d’enveloppes signalés par endroit. Les membres des bureaux notamment le président, les 4 assesseurs de l’administration, de la majorité et de l’opposition ainsi que les représentants de la CENI et la constitutionnelle étaient tous présents. Mais sur les 24 candidats en lice, dans certains bureaux de vote on pouvait voir que seuls 5,6 ou voir 7 qui sont représentés et dans d’autres 3 à 4 candidats sont représentés.

La circulation quant à elle, reste ambulante, une bonne partie des boutiques et magasins sont ouverts et les citoyens eux continuent de vaquer à leurs activités quotidiennes comme si rien n’y était.

Selon bon nombre d’observateurs, c’est dans la soirée que les bureaux de vote pourraient faire éventuellement leur plein, mais en attendant l’ambiance était morose jusqu’au moment qu’on prenait congé de ces différents bureaux de vote sillonnés.

Nous-y reviendrons

Alpha Oumar Koita, envoyé spécial à Bamako