Bantama impressionné par Yorokoguiya : ‘’ce que j’ai vu ici, ça se passe de tout commentaire’’

Le ministre guinéen des Sports, de la culture et du patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow, accompagné de son secrétaire général, a fait ce dimanche une visite guidée au complexe sportif de Yorokoguiya, dans Dubréka, construit par le richissime homme d’affaires Mamadou Antonio Souaré. Objectif : s’enquérir du niveau d’avancement des travaux de ce gigantesque centre, jamais encore réalisé dans la sous-région.

Après la visite des lieux, apparemment très marqué par l’ampleur des investissements, le ministre Bantama Sow dit n’avoir aucun commentaire à faire. « Pas de commentaire, c’est du no Comment’’ et venez voir (…) La seule chose que j’ai à dire, c’est de prier le bon Dieu qu’il donne santé et longue vie à Antonio Souaré, pour que ce projet aille au bout. Ce qu’Antonio est en train de faire, je vous assure que la Guinée aura les bénéfices. J’ai eu la chance de visiter ‘’Génération Foot du Sénégal‘’, j’ai visité le plus grand centre qu’on appelle l’institut Diambars au Sénégal, qui a même un club mais ce n’est pas comparable. Une fois de plus je n’ai pas de commentaire mais je dirai à tous les Guinéens de venir voir ce qui se passe à Yorokoguiya », dit le ministre des Sports, de la culture et du patrimoine historique.

Par la même occasion, le ministre Bantama Sow a aussi fait une invite à l’endroit de tous les riches hommes d’affaires d’emboiter le pas à Antonio Souaré. « Vraiment j’invite tous les Guinéens de venir voir ce qui se passe à Yorokoguiya. J’invite aussi tous les investisseurs guinéens à emboiter le pas à Antonio Souaré afin d’investir leur argent dans plusieurs autres domaines », a-t-il lancé.

Prenant la parole, le patron du centre sportif de Yorokoguiya, le richissime Mamadou Antonio Souaré également président de la Fédération guinéenne de football a dit sa joie de recevoir la visite du ministre des sports dans on vaste et impressionnant site. « C’est toujours une fierté quand un haut responsable de ton pays vient voir ce que vous avez fait et ce que vous apportez aussi comme contribution. Parce que ceci n’est pas fait pour moi ni pour mes enfants, c’est fait pour la jeunesse guinéenne, le football guinéen et le football africain », a confié M. Souaré dont l’appui aux couches défavorisées est aussi très apprécié.

Par ailleurs, le président Antonio Souaré a promis d’inaugurer ce joli bijou (centre sport de Yorokoguiyah à la fin du mois de décembre prochain. « Dans notre subconscient, nous devons inaugurer ce centre avant décembre, parce qu’aujourd’hui tout est en place sauf le stade de 15.000 places qui sera opérationnel vers les mois de mai et juin 2019. Et je vous assure qu’à la fin de l’année prochaine, les compétitions des clubs se joueront ici à Yorokoguiyah », a-t-il rassuré.

A noter qu’au cours de la visite, le président Antonio Souaré a annoncé la construction d’un ‘’Palais de sports ‘’ au sein de ce centre sportif de Yorokoguiya

Yaya Dramé, de retour de Dubréka

