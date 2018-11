Bantama Sow à l’AG du RPG : ‘’tuer un policer ou bastonner un militaire, c’est toucher aux symboles de la nation’’

L’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 17 novembre 2018, était essentiellement axée sur la sensibilisation relative à la paix et à l’unité nationale dans le pays. Tous les intervenants y compris le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow ont invité les militants et sympathisants du parti au pouvoir à privilégier la paix dans la cité.

« Tous les autres partis politiques qui sont en train de se battre pour la conquête du pouvoir doivent préserver les acquis »

Selon Bantama Sow, « la paix n’est pas un mot, c’est un comportement. Comme le camarade M’bany Sangaré vient de le dire ici, ce n’est pas la première fois que le RPG Arc-en-ciel fait passer le message de paix et nous ferons tout pour faire passer ce message de paix. Parce que c’est nous qui détenant aujourd’hui l’œuf. Aujourd’hui, nous avons la mission de construire ce pays. L’objectif des partis politiques, c’est la conquête du pouvoir et de l’exercer. Aujourd’hui, le bon Dieu a voulu que nous ayons le pouvoir et nous sommes en train de l’exercer, nous sommes en train de construire ce pays. Donc, tous les autres partis politiques qui sont en train de se battre pour la conquête du pouvoir doivent préserver les acquis. Parce que si on détruit ce qui est déjà acquis, nous serons obligés de reconstruire et l’argent qui sera utilisé pour la reconstruction peut servir à autres choses. Une fois de plus, on ne peut pas exercer le pouvoir dans la pagaille, dans la violence et dans l’anarchie. On ne peut pas conquérir le pouvoir dans la pagaille, dans la violence et dans la l’anarchie. Donc, les deux côtés sont appelés à la paix pour ce beau pays. Comme je l’ai dis la semaine dernière, nous sommes tous liés dans ce pays’’ dira-t-il entre autres.

« Nos amis qui sont surchauffés, nous devons venir auprès d’eux pour leur dire que la Guinée est au dessus de nous tous »

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Notre grand parti s’appelle Rassemblement du Peuple de Guinée. Par conséquent, nous ferons tout pour que les Guinéens vivent dans la cohésion, dans l’entente et dans la paix. L’ordre du jour de cette assemblée générale est axé sur la paix et l’unité nationale. Et nous, au RPG Arc-en-ciel, nous sommes condamnés à nous battre pour l’unité et la paix. Nous nous sommes battus plus de 30 ans en disant que c’est Alpha Condé qui peut sortir la Guinée des difficultés. Si nous voulons que notre président réussisse là, nous devons nous battre pour la paix et l’unité nationale. Nos amis qui sont surchauffés, nous devons venir auprès d’eux pour leur dire que la Guinée est au dessus de nous tous…»

« Tuer un policer ou bastonner un militaire, c’est toucher aux symboles de la nation »

« Un mort, c’est un guinéen quelque soit son ethnie ou sa région, nous avons dit que nous n’en voulons plus. Tuer un policer ou bastonner un militaire, c’est de toucher aux symboles de la nation et tout guinéen doit éviter cela. La police nationale et l’armée sont au service de la nation. Aujourd’hui, c’est le RPG qui au pouvoir, donc ces structures doivent loyalement nous servir. Demain si Mamadouba ou Alpha Saliou qui est là, ces services doivent faire la même chose. Je pense que c’est un guinéen qui pense qu’il est en dehors de la nation qui peut penser s’attaquer à un policier ou à un militaire. Un fois de plus, je lance un appel au calme car, la paix n’a pas de prix… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30