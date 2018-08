Bantama Sow à l’AG du RPG : ‘oui à l’alternance, mais au sein du RPG Arc-en-ciel ”

Présent ce samedi 11 Août au siège du RPG Arc-En-Ciel, le ministre des sports, de la Culture et du patrimoine historique Sanoussy Bantama Sow, a appelé la jeunesse du RPG Arc-En-Ciel à perpétuer l’histoire du parti en se remobilisant et se réorganisant, en vue de gagner toutes les élections.

« Ne pensez pas que nous sommes en 2018, il reste un an, deux ans que c’est fini. Ce n’est pas fini. Nous devons nous mobiliser, nous réorganiser. Les élections à venir, nous devons les gagner. Gagner la présidentielle de 2020, gagner toutes les autres élections. Si nous sommes organisés, nous pouvons gagner toutes les batailles dans ce pays (…). La jeunesse du RPG Arc-En-Ciel, je vous rassure que personne ne sera oublié, parce que vous êtes le présent et l’avenir de ce pays, le présent et l’avenir de la Guinée. Ça c’est un engagement du président, c’est un engagement de toute la direction nationale du parti. On ne peut pas parler de l’avenir de ce pays sans parler de la jeunesse et des femmes. Remobilisons-nous. Jeunes du RPG, je vous assure que l’histoire ne nous pardonnera pas si après deux mandats on dit que le RPG a perdu le pouvoir. Jamais. Nos papas ont fait ce qu’ils pouvaient, aujourd’hui c’est nous les jeunes qui devront prendre le flambeau, le porter haut et très haut. Ce qui reste clair, nous responsables de la jeunesse qui avons eu la chance d’être dans les instances de décisions, rassurez-vous que nous serons vos porte-paroles, nous serons vos ambassadeurs. Nous nous battrons pour que chacun d’entre nous trouve sa place là où il peut servir le RPG, là où il peut servir la République de Guinée », a estimé Bantama Sow. Tout en exhortant les militants du parti à l’entente mutuelle, le ministre du patrimoine historique exprime son souhait de voir le RPG Arc-En-Ciel à perpétuer l’histoire du parti au-délà de 100 ans

« Les nominations ne font que commencer, vous savez qu’on ne peut pas tout dire ici. Je vous exhorte à l’entente, entendons-nous pour avoir ce que nous voulons. Il ne faut pas que les gens pensent que comme nous avons fait 10 ans, c’est fini. Nous allons faire des centaines et des centaines d’années si plait à Dieu. Mais quand tu dis Dieu aide- moi, il dit je t’aiderai sur la voie que tu empruntes. (…) Vous entendez les gens dire aujourd’hui qu’il y a la paix en Côte-d’Ivoire. Houphouët a fait combien d’années au pouvoir ? Houphouët a fait plus de 30 ans au pouvoir en Côte-d’Ivoire. Donc son régime, son système plus de 30 ans. Nous, nous n’avons même pas encore fait 10 ans. Ce dont nous avons envie c’est de faire plus de 100 ans. C’est ce dont nous avons envie. Donc ceux qui pensent que c’est fini, ça n’a même pas encore commencé. Les gens qui sont en train de parler d’alternance, oui à l’alternance, mais l’alternance au sein du RPG arc-en-ciel », affirme-t-il en assurant aux jeunes du parti que personne ne sera laissé pour compte.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098