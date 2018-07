Bantama Sow : ‘’un acteur de la société civile m’a demandé de l’aider à devenir directeur de l’OGP’’

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 20 juillet 2018, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow a volé dans les plumes de certains syndicalistes et acteurs de la société civile qui, selon lui, criaient actuellement partout qu’ils défendent le peuple de Guinée.

‘’Un jour, les guinéens vont allumer des lampes pour chercher Alpha Condé en Guinée’’

Après avoir retracé l’histoire du premier passage d’Alpha Condé dans la sous-préfecture Madina-oula, dans la préfecture de Kindia dans les années 90, le ministre Sow a précisé :

‘’Les jeunes de Guinée qui sont là, écrivez et retenez le très bien. Un jour, les guinéens vont allumer des lampes pour chercher Alpha Condé en Guinée. Je ne fais pas de propagande, mais c’est un homme que j’ai personnellement approché. Quand les gens parlent d’ethnie, Bantama, c’est un peulh, j’apprécie cet homme que vous qualifier de malinké. A côté, j’ai pu le connaitre et cet homme (Alpha Condé) est une chance pour la Guinée. Parce que ce qui se passe aujourd’hui où des individus veulent bloquer ce pays à cause des intérêts personnels. En Sierra Leone, on a augmenté le prix du carburant. Le carburant coût plus cher en Sierra Leone qu’en Guinée. Il coût plus cher au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal qu’en Guinée. Qu’est-ce qu’ils veulent ?

‘’Aujourd’hui, c’est d’autres personnes, des politiciens déguisés en syndicalistes et déguisés en défenseurs de la société civile qui disent qu’ils se battent pour le peuple’’

On a vu ici une grève qu’on a qualifiée l’une des grèves les plus célèbres qui a été dirigée par Soumah du SLECG. Nous, on a dit ici aux jeunes, mettez au dessus de vos intérêts l’avenir de nos enfants. Nous avons dit aux parents de laisser les enfants aller à l’école et apprendre parce que l’avenir de la Guinée en dépend. Les gens ont dit niet, il faut augmenter le salaire ou bien rien. Les journalistes, vous avez connu Soumah en ce moment et vous avez vu sa corpulence et sa figure. Aujourd’hui, quand vous voyez Soumah, il brille et il a une bonne mine (…). Aujourd’hui, c’est d’autres personnes, des politiciens déguisés en syndicalistes et déguisés en défenseurs de la société civile qui disent qu’ils se battent pour le peuple.

‘’Juste une petite parenthèse et peut-être l’intéressé qui m’a demandé de l’aider pour qu’il soit directeur général de l’OGP va comprendre’’

Non, qu’ils cessent d’utiliser le peuple, ils battent pour eux-mêmes parce que tous veulent être des directeurs ou ministres. D’ailleurs, il y a des anciens ministres qui ont échoué là ou leur a mis, il y a des jeunes dans la société civile qu’on connait. Mais s’ils n’arrêtent pas, j’ai mon téléphone qui contient leurs SMS. Je le dis ici que nous allons sortir leurs SMS et dire leurs noms. Des jeunes qui nous ont écrit pour supplier pour qu’on les nomme à des postes. Juste une petite parenthèse et peut-être l’intéressé qui m’a demandé de l’aider pour qu’il soit directeur général de l’OGP va comprendre. Il est dans la société civile, il fait croire qu’il se bat pour ce peuple, je lui demande d’arrêter.

‘’Il y a des gens, lorsqu’ils veulent des choses, ils disent le peuple’’

Mais le problème c’est quoi ? C’est nous le peuple de Guinée. Cessons de donner du crédit à des gens qui nous utilisent parce qu’il y a des gens, lorsqu’ils veulent des choses, ils disent le peuple. Mais des gens qu’on a connus hier, qui ont échoué dans la vie et maintenant qui veulent être vierges, on les acclame. Mais je remercie le Premier ministre Kassory qui dit qu’il ne laissera pas la Guinée entre les mains des bandits. Et là, nous le soutenons. La Guinée est le seul pays du 1er janvier au 31 décembre où on ne parle que de politique. Tu montes dans les taxis, on parle politique, tu vas les cafés, on ne parle que politique et toutes les émissions des radios ne sont axées que sur la politique. La Guinée au dessus de tout le monde. Mettons l’intérêt de la Guinée au dessus des personnes. Nous devons tous se battre pour se comparer aux autres pays…’’

Par Youssouf Keita

