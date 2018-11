Bantama Sow à l’AG du RPG : ‘’je refuse et refuserai que les gens disent que le président Alpha Condé vise les Peulhs’’

Présent ce samedi 10 novembre, à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir), le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow s’est longuement exprimé sur la situation sociopolitique du pays.

‘’Au moment où le président Alpha Condé est en train de donner de l’espoir aux Guinéens et aux partenaires, c’est le moment choisi par nos frères de l’autre côté pour chercher à déstabiliser notre beau pays’’

Selon lui, les événements survenus la semaine écoulée sur l’axe Hamdallaye-Cosa-Wanindara sont déplorables. ‘’Chacun de nous a constaté ou a vécu ce qui s’est passé la semaine dernière. C’est déplorable et je dirais que c’est une honte pour tout Guinéen de constater qu’au moment où le président Alpha Condé est en train de donner de l’espoir aux Guinéens et aux partenaires, c’est le moment choisi par nos frères de l’autre côté pour chercher à déstabiliser notre beau pays. La semaine dernière, j’ai demandé au ministre Moustapha Naïté de faire une sortie devant les médias pour dire le coût d’un kilomètre de route bitumée. Parce que tous ceux qui cherchent le pouvoir dans ce pays disent qu’ils le cherchent pour le bien-être du peuple et qu’ils le cherchent pour améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens. C’est ce qu’ils disent mais dans les actes de tous les jours, ils cherchent à déstabiliser pour détruire la Guinée. S’ils sont convaincus qu’un jour, ils auront la chance de gouverner ce pays, ils doivent éviter de détruire. Parce que s’ils détruisent, demain au pouvoir, ils seront obligés de reconstruire. Et l’argent qu’ils vont utiliser pour reconstruire pouvait servir au peuple pour réaliser autres choses …’’

‘’Au même moment qu’Alpha Condé se bat pour renaître de l’espoir, d’autres personnes mobilisent des jeunes dans des quartiers pour détruire et tuer’’

Poursuivant son intervention, il n’a pas manqué de signaler : ‘’Le RPG s’est battu officiellement pendant 20 ans sans compter les années dans la clandestinité. 20 ans officiellement où le président Alpha Condé a dit à tous ses militants ‘’celui qui te piétine, retire tes pieds’’. Il a dit qu’il n’est pas venu pour gouverner des cimetières. Au même moment qu’Alpha Condé se bat pour renaître l’espoir, d’autres personnes mobilisent des jeunes dans des quartiers pour détruire et tuer. Personne ne dira ici qu’il n’a pas écouté un élément audio qui est passé au cours de la semaine dernière dans lequel une femme connue de tout le monde a demandé aux jeunes de rendre la vie impossible aux gens à Wanindara et ailleurs. Je tiens à préciser que le RPG n’accuse pas les habitants de Bambéto, de Cosa, de Wanindara ou de la Cimenterie. Car, comme l’a dit tout à l’heure l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko, ce sont des Guinéens comme nous autres. C’est pourquoi au début de cette assemblée générale, nous avons demandé une minute de silence à la mémoire de tous les morts (…) Je tiens à dire aux gens que s’ils viennent de commencer la politique, nous, nous sommes là il y a très longtemps. Nous sommes des compagnons de la démocratie dans ce pays et nous connaissons bien l’histoire de ce pays.’’

‘’Si Alpha est convoqué devant une juridiction internationale, mon frère Cellou Dalein sera le deuxième à répondre’’

Plus loin, il a tenu à préciser : ‘’2006-2007, je pense qu’il y a eu plus de 300 personnes mortes devant le pont 8 novembre quand les syndicats se sont mobilisés. On n’en parle pas, on dit Alpha a tué un, deux jusqu’à 100. Ils pensent qu’un jour, Alpha Condé et ses hommes vont répondre devant une Cour de la CEDEAO ou la CPI. Si Alpha est convoqué devant une juridiction internationale, mon frère Cellou Dalein (le chef de l’opposition, ndlr) sera le deuxième à répondre. Parce qu’il doit savoir que toutes les manifestations organisées, ce sont des manifestations non autorisées…’’

‘’Je refuse et je refuserai que les gens disent que le président Alpha Condé vise les Peulhs’’

‘’Quand ils disent que c’est une ethnie qui est visée, je l’ai dit ici la semaine dernière que le jour où Bantama Sow se rendra compte que le RPG est un parti malinké et qu’il se bat pour les Malinkés, je démissionnerai. Mais aussi je refuse et je refuserai que les gens disent que le président Alpha Condé vise les Peulhs. Ceux qui ne connaissent pas l’histoire d’Alpha Condé doivent comprendre que les meilleurs amis d’Alpha Condé ont toujours été des Peulhs. Il a épousé une femme peulhe qui est connue de tout le monde et qui est aujourd’hui ministre du Plan et du Développement Economique. On a eu ici un directeur de campagne qui s’appelait Pr Alpha Sow. Le président Alpha Condé a fait combien de fois le tour du Foutah ? Aujourd’hui, des individus sans programme de société, sans argument politique utilisent l’ethnie. L’ethnie est l’arme des faibles, celui qui ne connait rien, qui n’est pas fort se cache derrière son ethnie…’’

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30