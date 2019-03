Béatrice Dupountou met fin aux rumeurs : ‘’j’ai laissé le parti de mon oncle Jean Marie Doré, laissé le Rpg géré par un ami à mon père pour venir avec Sidya’’

Après plusieurs jours d’hospitalisation, Béatrice Daubige Dupountou, membre du bureau politique de l’union des forces républicaines (UFR) s’est rendue samedi à l’assemblée générale du parti pour exprimer toute sa gratitude à son président Sidya Touré et aux militants.

Pour la petite histoire, lors de l’hospitalisation de Béatrice à la clinique pasteur, l’ex-secrétaire exécutif de l’UFR, Baidy Aribot et le président Alpha Condé se sont rendus à son chevet, ce qui a d’ailleurs suscité beaucoup de rumeurs. Donc pour rassurer l’UFR, la dame Beatrice est venue en compagnie de sa famille maternelle qui sont de la communauté Mano. Et elle a aussi fait venir de nouveaux adhérents pour dire merci aux militants de l’UFR et à son président.

Dans son allocution, Béatrice a d’abord remercié Sidya Touré, les militants de l’UFR et les toutes les personnes qui se sont déplacées pour aller s’enquérir de son état de santé.

» J’ai laissé le parti de mon propre oncle, Jean Marie Doré. Et j’ai laissé le Rpg qui était géré par un ami à mon père, je suis entrée dans l’UFR par amour, par Sidya Touré. Je l’ai connu en Côte d’ivoire, c’est homme un pacifique, humble. Et aussi un homme de parole », a déclaré, Béatrice devant les militants de l’UFR sous un tonnerre d’applaudissement.

Poursuivant, elle a rappelé qu’elle est venue dans le parti UFR parce qu’elle est une partisane de la non-violence : » je voudrais remercier du fond de mon cœur tout l’UFR en commençant par son président. Ce que l’UFR m’a montré cette fois-ci, ils m’ont mis la corde au cou. Cette corde, c’est la corde de respect quiconque t’ouvre ses bras en période de maladie, tu dois aimer cette personne du fond de ton cœur, je vous remercie mille fois ».

Elisa CAMARA

