BEPC 2019 : la région de Faranah enregistre un taux de réussite de 30%

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et espérer que les choses changent", affirme le Directeur général de l’OIM à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains.

Plus d'une centaine de détenus manquent toujours à l'appel. Cette situation suscite des réactions du côté des sécessionnistes ambazoniens ainsi que des défenseurs des droits de l'homme.

Le ministère de la santé congolais jette l'éponge et dénonce des pressions autour d'un nouveau vaccin.

Au Sénégal, l'Etat souhaite nourrir de plus en plus ses citoyens avec des produits locaux. Objectifs : arriver à l'autosuffisance alimentaire et diminuer les importations. Quels défis se posent aux autorités ?