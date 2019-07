BEPC 2019. Mamadou Bachir Diallo, 1er de Labé : ‘’il n’y a pas de secret, c’est seul le travail qui paye’’

Les résultats du brevet d’études du premier cycle BEPC session 2019, ont été publiés lundi dernier, sur toute l’étendue du territoire national. Selon les statistiques, au niveau national sur les 136.970 candidats dont 58.190 filles ayant composé, 60.413 dont 24.582 filles sont admis. Soit un taux de réussite de 44,11 %.

A Labé, le taux d’admission est de 42% au niveau de la préfecture. Le premier de la région est venu du complexe scolaire Yacine Diallo. Mamadou Bachir Diallo, c’est son nom, très ému a livré ses sentiments à notre rédaction : « Je suis satisfait, j’ai appris la nouvelle depuis 14 heures, je suis vraiment content, je remercie mes parents qui m’ont beaucoup soutenu, je remercie aussi tous mes professeurs, les responsables de notre établissement scolaire. Il n’y a pas de secret, c’est seul le travail qui paye. Il faut travailler sans se décourager. L’année a été dure, ça été compliqué mais Dieu merci, tout s’est bien passé. On a beaucoup souffert, mais on a bien fait de réviser, on a beaucoup révisé avec les professeurs, je fais aussi des révisions de groupe et individuelles. Lorsque j’ai appris que je suis premier de la région de Labé, je ne croyais pas, c’est le censeur qui me l’a confirmé ».

De son côté, le surveillant général du groupe scolaire Yacine Diallo précise que parmi les 10 premiers de la région, les 7 viennent de son établissement.

« A Yacine Diallo, nous avons présenté 77 candidats dont 46 filles, et nous avons eu 76 admis. Le premier de la région vient de notre établissement et d’ailleurs sur les 10 premiers, nous avons les 7 qui sont venus de notre établissement », renchérit Ibrahima Tountouroun Sow.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

00224 620 44 25 83