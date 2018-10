Beyla : Djiba Donzo de la liste indépendante élu maire

Après avoir perdu la commune de Macenta au profit de L’UFDG, le RPG Arc-en-ciel vient encore de subir une autre défaite dans l’une des villes longtemps considérées comme étant son fief. Il s’agit de la commune urbaine de Beyla qui a été gagnée ce vendredi par un indépendantiste en présence du délégué Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Selon bon nombre d’observateurs, cette situation ‘était déjà prévisible puis que le RPG Arc-en-ciel avait eu 10 conseillers contre 9 pour les indépendantistes, un conseiller pour l’UFR, un pour le PEDN, un pour l’UFDG et le un autre GRUP à l’issue des élections communales du 4 février dernier dans cette localité au sud de la Guinée distant de 135 kilomètres de N’zérékoré.

Le candidat indépendantiste Djiba Donzon a été élu avec 12 voix contre 11 voix le candidat du RPG Arc-en-ciel, Samouka Kourouma. Les postes des trois vices maires sont respectivement occupés par Bengali Kourouma et Kassim Sidibé tous du mouvement indépendant et Amara Camara de l’UFR.

Le nouveau maire de la capitale de konia fraîchement élu est revenu sur quelques projets qu’il compte mener en ces termes : ‘’L’une de mes premières priorités est de me battre pour donner le travail à la jeunesse, l’assainissement de la ville et le renforcement du tissu social à Beyla. Comme vous le savez, Beyla a connu plusieurs mouvements dans ces derniers, il faut que les citoyens de cette ville comprennent que nous sommes uniques et indivisibles’’, a-t-il expliqué.

Plus loin, le jeune maire de 42 ans dira qu’il a déjà entamé les démarches envers le candidat malheureux pour qu’ils travaillent ensemble et main dans la main car, selon lui, c’est la ville de Beyla qui est gagnante.

Amara Souza Soumaoro