Le bilan de l’accident de Mamou passe à 6 morts : ‘’le véhicule du gouvernement cherchait à éviter les nids de poule’’

Comme annoncé, un accident de circulation a fait ce jeudi 5 morts sur le coup et un autre qui a succombé à ses blessures un peu plus tard à l’hôpital régional de Mamou, a-ton constaté sur place. Aussi c’est le véhicule du Ministère de l’économie et des finances qui partait à Dabola qui a percuté un véhicule de transport en commun immatriculé RC 1251 R en provenance de Niagara, une sous-préfecture de Mamou. Selon les témoignages, c’est le véhicule du gouvernement qui cherchait à éviter les nids de poules qui a trouvé le conducteur de taxi sur son chemin.

Un proche du chauffeur qui vient de perdre la vie nous parle des dégâts. Maître Bademba Niagara est inconsolable.

« Bailo est de Timbo mais il roulait sur la ligne de Niagara. On fait tout ensemble depuis notre connaissance. C’est ce matin qu’il a bougé devant nous à Niagara. Arrivé à 10 km de Mamou, il a fait un accident. Il est mort ainsi que 5 autres passagers qui se trouvaient dans son véhicule. Les objets, le véhicule tout est gâté. Il y a eu des pertes en vie humaine. Vraiment c’est pitoyable », , a-t-il dit sous les larmes.

Maître Ibrahim est le chargé de conflits et négociations à l’union syndicale des transporteurs dans cette préfecture. Pour lui, c’est le véhicule VA qui a tout provoquer.

« On nous a fait appel pour venir constater ces dégâts. On est venu, on a trouvé que c’est pitoyable. On a embarqué les corps et on a attendu le constat. C’est le véhicule VA en provenance de Mamou qui a trouvé le chauffeur sur son côté. Ils nous ont dit que c’est le véhicule d’un ministre mais on ne s’est pas c’est qui”, lâche-t-il.

Le gouverneur de région Amadou Oury Diallo soutient qu’il n’y avait aucun ministre dans le véhicule. Seulement le véhicule est celui du ministre de l’économie et des finances.

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou