Boffa : c’est parti pour les travaux de construction du port minier de la société Kimbo SA

Trois mois seulement après la ratification de sa convention par l’Assemblée nationale, la société Kimbo SA a procédé ce vendredi 22 mars 2019, à la pose de la première de pierre pour la construction de son port minéralier à Guémeyiré, commune rurale de Tamita, préfecture de Boffa.

C’est la Directrice générale des projets miniers, Marchal Christiane Morgan qui avait à ses côtés le Président Directeur Général de Kimbo SA, l’ancien sociétaire du football club ‘’Hafia 77’’, Seydouba Bangoura et de plusieurs invités de marque dont ceux des sociétés partenaires qui a officiellement donné le coup d’envoi desdits travaux qui dureront quelques mois seulement.

Plusieurs interventions ont ponctué à cette cérémonie de lancement en présence effective des citoyens des localités riveraines qui dansaient et chantaient, une manière pour eux de souhaiter la bienvenue à ladite société dans leur localité.

C’est pourquoi dans leurs allocutions respectives, Elhadj Aboubacar Sidiki Camara, Elhadj Aly Camara et Younoussa Camara, respectivement maire de la commune rurale de Tamita, sotikémo de Guémeyiré et porte-parole de la jeunesse, ont salué l’implantation de ce port minier dans leur contrée, avant de rassurer que les uns et les autres que les communautés riveraines s’impliqueront sans faille pour éviter les problèmes qui pourraient entraver les activités de la société.

Au nom des anciens coéquipiers du PDG, Seydouba Bangoura au sein d’Hafia 77, Ibrahima Fofana ‘’Calva 2’’ a vivement remercié le Président de la République, Pr Alpha Condé qui, selon lui, a bien voulu signer ce projet minier de leur ami pour le bien être de nombreux guinéens qui travailleront très bientôt au sein de ladite société minière.

Quant au Président Directeur Général de TOP International (partenaire de la société Kimbo Bauxite) Victor Ton, il a réaffirmé l’engagement et la détermination de sa structure à faire de ce projet une réalité concrète en faveur de toutes les différentes parties prenantes.

De son côté, le promoteur et PDG de la société Kimbo SA, Seydouba Bangoura très ému pour la forte mobilisation des invités et des communautés riveraines a tout d’abord remercié les autorités guinéennes à tous les niveaux qui, selon lui, l’ont aidé à faire de ce projet de rêve, une réalité palpable. Il a par la même occasion remercié ses différents partenaires pour la confiance, avant de préciser :

« La cérémonie à laquelle nous assistons ce matin est une autre étape importante décisive dans le développement de notre projet. Trois mois seulement après la ratification de notre convention minière par l’Assemblée nationale, nous voici déjà à la pose de la première pierre pour la construction de notre port minier. Nous tenons à remercier ici le Président de la République, Pr Alpha Condé qui met un accent particulier pour le développement du secteur minier, faisant de notre pays une place de choix pour l’investissement dans l’industrie. Nos remerciements vont également à l’endroit de nos partenaires chinois sans lesquels le projet ne s’aurait être réalité », dit-il entre autres.

Prenant la parole pour la circonstance, la Directrice générale des projets miniers s’est dit heureuse de présider à cet évènement, avant de déclarer : « C’est pour moi un insigne honneur et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel des travaux préparatoires nécessaires à la construction des infrastructures portuaires de votre projet, dans la préfecture de Boffa. La République de Guinée est un pays dont le sous-sol renferme des ressources naturelles riches et variées, qui méritent d’être valorisé pour impulser son développement socioéconomique. Parmi ces différentes ressources, figure en bonne place la bauxite. Ce qui fait de la Guinée, l’un des pays producteurs de bauxite au monde. La société Kimbo SA est une filiale guinéenne de la société Kimbo Limited qui, elle-même est filiale de la société Founders Limited dont le partenaire technique et financier est Zibo Rundi Aluminium Co. Ltd, société de droit chinois. Pour la réalisation de son étude de faisabilité ainsi que les autres études, la société des Bauxites Kimbo a engagé la société FDINE International Engineering Consultant (Tinjin) Co. Ltd (HATCH, FDINE) et les travaux d’exploitation et d’engineering ont été exécutés par les cabinets SRK, Coffey Mining et Géopropect. »

Parlant des différentes composantes du projet, elle dira que le présent projet porte sur l’extraction de bauxite exportable et de transformation de la bauxite en alumine. « Il est situé dans la région de bauxitique de Fria non loin de la région de Conakry. Les composantes du projet sont : Une mine de bauxite d’une capacité de 10 millions de tonnes par an ; Une raffinerie d’alumine d’une capacité de 3 millions de tonnes par an ; Des infrastructures routières avec option d’un chemin de fer à long terme ; Une installation portuaire au port fluvial de Guémeyiré avec toutes les infrastructures connexes pour le stockage et le chargement de la bauxite pour le transbordement en haute mer. Le tout pour un investissement de l’ordre de 3 milliards de dollars US », a-t-elle martelé, avant d’inviter les populations de Boffa, de tout genre et de tout âge à tous les niveaux à soutenir la mise en œuvre des activités de ce projet dans leur localité.

Youssouf Keita, de retour de Boffa

+224 666 48 71 30