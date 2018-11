Boffa : le président Alpha Condé inaugure la mine de bauxite de Bel Air Mining

Après 18 mois de travaux intenses, la mine de bauxite de Bel Air, dans la préfecture de Boffa a été officiellement inaugurée ce vendredi 30 novembre 2018, par le Président de la République, Pr Alpha Condé. C’était en présence de plusieurs personnalités gouvernementales, institutionnelles et diplomatiques.

Cette ouverture officielle constitue une étape majeure pour Alufer et pour le développement du secteur minier en Guinée, marquant ainsi l’aboutissement d’un long processus conduit de concert avec le gouvernement guinéen, les communautés hôtes et les différents actionnaires.

C’est pourquoi dans son allocution de bienvenue, Mme le préfet de Boffa, Aissata Sacko n’a pas manqué d’éloges à l’endroit du chef de l’Etat en ces termes : « C’est un privilège pour nous 18 mois après le lancement de la construction de la mine de Bel Air Mining sous votre présidence d’honneur de vous accueillir à nouveau pour célébrer ensemble l’inauguration officielle de la phase de production de la mine d’Alufer. Il s’agit d’un moment clé dans la vie du projet et il s’agit également d’un moment important dans le développement de la préfecture de Boffa qui est restée longtemps l’une des forces de pauvreté du pays. Grâce à vous Monsieur le président, le défi est en train d’être relevé », dira-t-elle entre autres.

Poursuivant, elle a indiqué que pendant ces quelques moments de cohabitation entre la société et les communautés impactées, qu’il y a eu quelques soubresauts dus au faite que c’est la première fois que ces communautés soient confrontées aux opérations minières. « Ces différents soubresauts ont été toujours résolus par le dialogue grâce à l’implication des autorités régionales, préfectorales et communales » ajoute-t-elle.

Plus loin, elle a précisé que « pendant ces mois de cohabitation, nos communautés ont bénéficié d’un appui conséquent de la part de Bel Air Mining. Dans le cadre de l’emploi local, selon les statiques à notre disposition, 47% de l’effectif total de toutes les sociétés viennent de la préfecture de Boffa, soient 616 personnes sur 1307 employés… ».

Ravi des résultats obtenus par cette société minière, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba dira que la société Bel Air Mining à, au cours des travaux de réalisation construit un port dédié, une zone de chargement, les infrastructures d’exportation et une route de transport de 25 km, ainsi qu’une base-vie entièrement fonctionnelle.

Il a par ailleurs magnifié les nombreux efforts déjà fournis par le gouvernement sous le leadership du président Alpha Condé et qui, à l’en croire, ont permis aujourd’hui au pays d’occuper une bonne place de choix dans le concert des grandes nations minières. « Nous sommes là aujourd’hui pour célébrer la performance de Bel Air Mining, membre du groupe Alufer Living… ».

Quant aux responsables de Bel Air, ils ont tout à tour magnifié l’esprit de compréhension des autorités et populations guinéennes qui, selon eux, les ont permis d’atteindre les résultats escomptés. Ils se sont enfin engagés à respecter les closes du contrat dans un esprit gagnant-gagnant.

Au nom du Président de la République, la conseillère à Présidence de la République, Fatou Aribot a remercié et félicité les invités et les braves populations des localités riveraines de la société pour la mobilisation. Elle a en outre prodigué d’utiles conseils aux différentes parties pour que la collaboration soit toujours saine entre la société et les communautés.

A noter que la société Alufer Mining est une société indépendante d’exploitation et de développement qui détient d’importants gisements en Guinée dont notamment la mine de Bel Air Mining, située à 15 km de la côte, près de la péninsule de Cap Verra, à 120 km au nord de Conakry et dotée de plus de 146 millions de tonnes de bauxite réhydratée à faible teneur en silice.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30