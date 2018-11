Boké : le Consortium SMB-Winning indemnise 41 personnes à hauteur de plus de 5 milliards GNF dans le permis d’exploitation d’AMR

Le Consortium SMB-Winning a procédé Mercredi 7 Novembre 2018 au paiement d’un montant total de 5 milliards 392 millions 61 mille 800 francs guinéens aux communautés impactées par le projet de la Société Minière de Boké (SMB).

Cette autre action du Consortium est appréciée par les bénéficiaires qui, à tour de rôle, se sont engagés à utiliser ces fonds dans la réalisation des infrastructures de base au profit de leurs localités respectives.

La cérémonie de remise des chèques s’est déroulée en présence des autorités locales, d’un huissier de justice, des cadres du Consortium SMB-Winning et ceux de la société française, Alliance Minière Responsable (AMR).

Les opérations de paiement ont commencé par une séance de sensibilisation des récipiendaires sur ‘’la bonne gestion des montants d’indemnisation ».

En langue du terroir, le chargé des relations communautaires, environnementales et sociales d’AMR, Moussa Thiam, a prodigué aux bénéficiaires d’utiles conseils dans le but d’amener ces derniers à mieux gérer leurs fonds.

Selon lui, » Le consortium continue à s’acquitter de ses devoirs vis-à-vis communautés, conformément à la législation guinéenne. Nous vous invitons à développer des activités génératrices de revenus pour améliorer vos revenus et conditions de vie. »

De son côté Daouda Savané du bureau d’étude Service d’Expertise Environnementale et Sociale (SEES), a ajouté que cette autre compensation s’inscrit dans le cadre d’indemnisation des communautés impactées par le développement minier sur les Plateaux 5, 6 Ouest et 6 Est , dans le permis de la Société Alliance Minière Responsable (AMR).

Il s’agit selon lui, de compenser les communautés ayant laissé leurs terres, cultures, cueillettes pour le développement du projet. Outre la compensation monétaire, les occupants de terres cultivables ou cultivées se sont vues proposer des mesures d’accompagnement telles que l’aide et l’assistance à la mise en valeur de nouvelles terres ou des formations dans l’optique d’améliorer les conditions de vie par des activités génératrices de revenus.

De l’avis du secrétaire général de la Commune Urbaine de Boké, El Hadj Nouhan Kaba, ce geste du consortium permettra d’améliorer le quotidien des riverains de la SMB qui, selon lui, ne cesse d’apporter son appui aux communautés bénéficiaires

En ses termes, El Hadj Kaba a rassuré l’implication des autorités locales pour aider les communautés bénéficiaires à l’utilisation rationnelles des compensations.

Plus loin, il a lancé un appel aux heureux récipiendaires à faire en sorte que ces montants servent de base dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Par le biais de cette autre compensation du Consortium SMB-Winning, fait du chemin dans certaines localités où plusieurs actions de développement ont été réalisées.

Visiblement souriante, Salematou Koulibaly qui venait de recevoir son chèque, s’est exprimée : « Je suis la mère de sept (07) enfants. Les mots me manquent pour remercier la SMB qui m’a permis d’avoir un tel montant qui me permettra de faire face à la scolarisation de mes enfants et d’entreprendre des activités génératrices de revenus.»

A noter que la présente compensation inclue le montant communautaire qui se chiffre à 2 milliards 924 millions 884 mille francs guinéens.

Mamadouba Camara, Boké