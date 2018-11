Boké: le consortium SMB Winning s’engage à réhabiliter la route communautaire du secteur Kambia

Dans le souci de réduire les accidents le long de sa route minière et le respect du contenu du Code minier guinéen, le Consortium SMB-Winning s’engage à réhabiliter la route communautaire du secteur Kambia, district Guilléré dans la commune urbaine de Boké sur une distance de cinq (05) km environ dans le permis de la Société Alliance Minière Responsable (AMR), selon un procès-verbal établi par les deux (02) parties.

L’annonce a été faite samedi, 24 novembre 2018 par le représentant de la SMB à la cérémonie, M. Washington.

C’était en présence des autorités locales, les habitants de Kambia qui, dit-on, ont contribué à hauteur de soixante-dix millions (70.000.000) de francs guinéens.

Pour rappel, la réhabilitation de la route communautaire de Kambia fait suite à un procès-verbal qui a été paraphé le 25 mai 2018 par les responsables du consortium et les communautés bénéficiaires. Il faut noter que les communautés utilisent la route minière car la seule route du village est totalement impraticable malgré les montants de compensation communautaire et taxes superficiaires que paye la société depuis son installation.

Visiblement satisfait, le sage du village, Abdoulaye Camara a rappelé : «Ce geste nous va droit au cœur parce qu’il permet de nous épargner des accidents mortels, ouvrir notre village aux monde extérieur, faciliter le développement de notre localité et surtout, nous libérer des corvées des conducteurs des motos-taxis…».

A en croire au président du district de Guilléré, Lama Diassy, «La 1ère richesse d’une communauté qui se veut émergente, c’est la route. Nous sommes très satisfaits de la collaboration du Consortium qui ne cesse de nous épauler en des périodes difficiles…».

Plus loin, M. Diassy a sollicité la SMB quant à la réalisation des forages d’eau potable, d’un centre culturel, d’un terrain de football pour la jeunesse et la réparation des sites dénudés.

Prenant la parole à son tour, le représentant du Consortium, M. Washington a tout d’abord salué l’initiative de la population de Kambia.

Il a, par ailleurs, rassuré que son institution usera de toutes ses énergies pour aider cette communauté à se libérer du calvaire routier.

Selon lui, «la somme donnée par la communauté est très petite pour le développement de leur village mais elle est aussi symbolique parce qu’elle met en valeur notre coopération.»

«Nous disons félicitation et bravo à la population de Kambia pour cette solidarité agissante orientée vers le rayonnement de leur localité. Kambia se veut un modèle, un exemple et une référence parmi les autres villages. Investir pour le progrès de son village est un sacrifice immense », a martelé le chargé des relations communautaires et environnementales de la Société AMR, Moussa Thiam.

Mamadouba CAMARA, Boké