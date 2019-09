Boké : la destruction imaginaire du siège du RPG, le coordinateur régional réagit...

Dans la soirée du dimanche, 1er septembre 2019, des rumeurs faisant état de destruction du siège régional du parti RPG Arc-En-Ciel situé au quartier Tômbôya dans la commune urbaine de Boké, ont fait le tour des réseaux sociaux (Facebook).

Par rapport à cet acte qualifié d’une pure et simple calomnie de la part des détracteurs, Modibo Fofana, membre du Bureau Politique National (BPN) et coordinateur régional du RPG Arc-En-Ciel à Boké, a réagi au micro de notre correspondant sur place.

« Quand j’ai vu les images, elles sont vraiment terribles. Mais ce n’est pas si tellement étonnant. Ce sont les conséquences de la journée de concertation que nous avons organisées ici le 25 Août dernier.

Que les gens cessent quand même de calomnier ou diffamer le RPG qui, pour nous, est une référence en Guinée. Moi, je n’ai pas assez de commentaires là-dessus. En tant que journalistes, vous avez vu les réalités sur le terrain. Donc, dites aux gens qu’à Boké, le siège du RPG arc-en-ciel se porte à merveille. Et faites comprendre à l’opinion nationale et internationale que ce que les gens racontent sur nous ne sont que des simples rumeurs. Mais, on comprend. Ce sont les détracteurs qui nous en veulent inutilement.»

A l’avenir, le coordinateur régional du RPG arc-en-ciel à Boké suggère : «Chacun est libre de raconter sur les réseaux sociaux ce qu’il pense. Mais, qu’ils acceptent de dire la vérité. Je pense que cela ne coûte rien.»

Mamadouba Camara, Boké