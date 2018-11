Boké: ouverture de la revue annuelle régionale 2018 UNICEF-Guinée dans la région

L’Union des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en collaboration avec le gouvernement guinéen, a organisé mardi, 06 novembre 2018 la revue annuelle régionale 2018 dans la Région administrative (RA) de Boké.

La rencontre a mobilisé outre, les Gouverneurs, préfets, Directeurs préfectoraux de la Santé (DRS), les sous-préfets, maires et secrétaires généraux des collectivités décentralisés des communes de convergence, les représentants du Programme d’appui aux collectivités villageoises (PACV), les directeurs des micros réalisation (DMR), représentants du Conseil régional des organisations de la société civile, Directeurs préfectoraux de la jeunesse (DPJ) et du Plan.

La rencontre consiste à faire une analyse critique et objective de la situation en termes de rôles et responsabilités des acteurs clés de déconcentration, ceci, au regard des quatre (04) fonctions critiques à savoir, ‘’Gouvernance, redevabilité, appui-conseil et suivi-évaluation’’.

Selon les organisateurs de l’évènement, «cette analyse portera sur les forces et faiblesses actuelles des acteurs clés, sur les opportunités à exploiter ainsi que sur les innovations à capitaliser en vue de permettre aux acteurs de jouer pleinement leurs rôles en vue d’une performance optimale du modèle pilote ‘’Commune de Convergence’’. Une manière d’améliorer la coordination intersectorielle, l’appui et le suivi-Evaluation au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral.

Dans son discours « La revue annuelle régionale 2018 de l’UNICEF est une instance qui permet de programmer et analyser les projets en cours d’exécution. Il y a des Des années que l’unicef, un élément important pour notre développement de nos collectivités locales, nous a assisté dans beaucoup de domaines, consolider les acquis en termes du développement des infrastructures santé, éducation.

Pour la représentante de l’UNICEF à la cérémonie, DR Aline Simen Kapeu, «le programme de coopération signé entre la Guinée et l’UNICEF, prévoit la question de développement inclusif de la Guinée à travers des communes de convergence, la mobilisation des ressources, la promotion du bien-être des populations, l’identification des opportunités et défis à relever, l’appréciation du niveau de progrès à réaliser par les Communes de convergence pour mieux réfléchir sur le partenariat transformatif, la multiplicité des interventions de l’Unicef en Guinée et la mise ne place d’un dispositif commun de coordination dans les 40 communes de la Guinée dont six (06) de la Région de Boké.»

Par ailleurs, Mme Simen Kapeu a réitéré la disponibilité de son institution quant à la consolidation de la Gouvernance locale, la mutualisation des bailleurs de fonds, la continuité entre l’urgence et le développement pour dit-elle, promouvoir la décentralisation des engagements en matière du développement territorial.

Ouvrant les travaux, le gouverneur de la Région administrative (RA) de Boké, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou, a souhaité l’implication de tous les acteurs pour que ces derniers puissent s’approprier de nouvelles connaissances allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes.

Selon lui, la nouvelle stratégie de développement instituée par de l’Etat guinéen et l’UNICEF facilitera la mise en œuvre des projets développement et le renforcement de capacités des cadres et élus locaux.

Le présent programme Guinée-Unicef, a ajouté le général de Brigade, «est une stratégie majeure devant être soumise à des évaluations périodiques pour l’efficacité des interventions des acteurs locaux et partenaires au développement.»

Durant deux jours d’intenses de travaux, les participants à la rencontre passeront aux peignes fins les problématiques de développement des régions administratives de Boké et de Kindia, sur la base des instruments internationaux au profit du développement durable des collectivités locales de la Guinée.

Mamadouba Camara, Boké