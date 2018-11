Boké : plus de 500 coureurs participent à la 1ère édition du mini-marathon du Consortium SMB-Winning

Dans le cadre de la consolidation des liens d’amitié, de collaboration et de fraternité avec les communautés riveraines de son projet, le Consortium SMB-Winning a procédé vendredi, 23 novembre 2018, sur la ‘’Route de l’Entente’’, au lancement officiel de la 1ère édition du mini-marathon qui a mobilisé plus de 500 jeunes venus des quartiers et districts des différentes communes de la préfecture de Boké.

Pour mémoire, la course s’est effectuée sur une distance de 10km du quartier Baralandé à Madina-Carrefour situé au quartier Coréra dans la Commune urbaine de Boké.

Sur la ligne d’arrivée, treize (13) coureurs dont trois (03) filles ont été primés par le Consortium.

Il s’agit de Mamadou Bhoye Diallo (1er sur la ligne d’arrivée), Cécé Haba, Mamadou Oury Diallo, Naby Sylla, Aboubacar Sidimé, Mohamed Lamine Sylla, Naby Kalissa, Ousmane Haba, Issa Kalabane, Bangaly Bangoura, Mama Konaté (1ere en série féminine) , M’Mah Touré et Mariam Bangoura . La tranche d’âge de ces jeunes coursiers varie entre 16 et 22 ans.

Les primes varient entre 3, 2, 1 million pour les trois (03) premiers de chacune des séries et 500 mille francs guinéens du 4ème au dixième compétiteur chez les garcons.

Pour le directeur des relations communautaires du Consortium SMB-Winning, Wu Qiong, « cette édition qui sera organisée chaque année, est d’encourager les jeunes à pratiquer le sport, de rapprocher la SMB des communautés pour plus de paix, d’accalmie dans la cité, d’entente et de développement mutuel des deux parties.

Pour sa part, le coordinateur général du site, M. Tao, dira qu’il s’agit de créer un lien avec la jeunesse, la population à travers le sport qui, selon lui, « constitue un facteur de rassemblement et de développement en adéquation avec la vision de la SMB pour changer et développer la Guinée…»

De l’avis de Mamadou Bhoye Diallo et Mama Konaté, respectivement 1er et 1ère de la première édition du mini-marathon et bénéficiaires de 3.000.000GNF chacun, la SMB mérite d’être remerciée et encouragée pour les efforts que cette dernière ne cesse d’apporter à l’ensemble de la population de Boké.

Selon eux, « le sport qui développe les conditions physiques et mentales de l’homme est aussi un instrument de rassemblement des peuples… »

La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des récompenses et des satisfécits, aux différents coureurs.

Mamadouba Camara, Boké