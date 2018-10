Boké: le PM inaugure un Centre d’Appui à entrepreneuriat et à l’insertion Professionnelle (CAEIP)

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana a inauguré dans l’après-midi vendredi, 26 octobre 2018 un Centre d’Appui à l’Entreprenariat et à l’insertion Professionnelle (CAEIP) dans l’Institut Supérieur des Mines et de la Géologie de Tamakènèn dans la Commune Urbaine de Boké.

De son côté, le directeur de l’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP), Lucien Guilao, «ce centre pilote vient en appui à l’entreprenariat, à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes étudiants qui, par le biais de cet institut, pourront avoir des compétences et se rendre plus outillés, plus compétitif pour mieux affronter le marché d’emploi.»

Pour le directeur de l’Agence guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), Sékouba Mara, « en matière de conjugaison d’effort pour rehausser le niveau des résultats dans les différents services. L’idée principale de la mise en place d’un centre d’appui à l’entreprenariat et à l’insertion professionnels, est de travailler en synergie d’actions.

Selon lui, «l’Agence guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), l’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP) et l’Agence pour la Promotion de l’Investissement privé (APIP) en Guinée accompagnent les initiatives liées à la formation, en vue d’aider les jeunes à créer leurs propres entreprises tout en mettant un accent particulier sur le conseil.»

«Aussi, il s’agit d’accompagner les demandeurs d’emplois pour accroître l’employabilité des jeunes et aborder cerner la problématique de l’emploi des jeunes ceci, conformément au Contenu Local prévu par le Code minier guinéen», a conclu M. Mara.

A la cérémonie, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Mamady Komara, «Le présent Centre facilitera la mise en place des Petites et moyennes Entreprises (PME) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. »

En ses termes, le METFPET, a sollicité la collaboration des entreprises minières pour la réussite du Centre.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Yéro Baldé souhaite la coordination des efforts de l’ensemble des directions concernées pour faire du Centre une référence dans la sous-région Ouest africaine.

Dans sa communication, le PM, Dr Ibrahima Kassory Fofana a déclaré : «L’implantation de ce centre est l’expression d’une synergie d’action entre les institutions pour aider la jeunesse guinéenne à entreprendre, accéder au marché d’emploi, saisir les opportunités en termes d’appui technique pour faciliter la recherche de l’emploi, impulser le développement local et la croissance nationale.»

Boké, a enseigné le PM, «est un centre par excellence en matière des ressources minières. Elle recèle le tiers des richesses bauxitiques. C’est pourquoi, le gouvernement est engagé de créer le minimum d’espoir pour permettre à la jeunesse de rentrer dans la vie active.»

C’est la coupure du cordon inaugural que la cérémonie a pris fin.

Mamadouba Camara, Boké