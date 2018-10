Boké : le Premier ministre Kassory Fofana livre un message fort aux différentes sociétés minières

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a effectué ce samedi une visite de terrain sur les différents sites miniers de la préfecture de Boké. Cette série de visites consiste à mettre en œuvre les objectifs d’amélioration du cadre des investissements miniers et constaté l’application sur le terrain des consignes liées au contenu local dans la préfecture de Boké.

Cette visite a été marquée par une série de rencontres avec les responsables de la SMB dans le cadre du projet mines et agriculture pour l’aménagement et l’exploitation agricole et durable de 4 hectares à Soguebongni, puis à la guinéenne des mines une société minière made in guinea, suivie ensuite de celle de Rusal à la COBAD avant de prendre la direction du site de la CBG à Kamsar pour finir par les installations de Guinea Alumini Corporation « GAC ».

Les échanges entre les parties ont permis de dynamiser les relations entre les différentes sociétés minières visitées par le Premier ministre, Chef du Gouvernement. La Guinée dispose d’un potentiel minier important considéré comme un des leviers de l’économie nationale. À ce titre, le secteur minier a été placé au cœur d’un vaste et profond processus de réforme visant à renforcer son impact sur l’économie nationale, et plus généralement sur le développement socio-économique du pays. Secteur de croissance prioritaire au même titre que l’Agriculture et l’Énergie, le secteur minier Guinéen repose sur une concentration de ressources minérales, reconnue comme l’une des plus importantes au monde.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a tout d’abord remercié les entreprises minières pour les nombreux efforts consentis avant de mettre un accent particulier sur la promotion du contenu local. Pour le locataire du Palais de la Colombe, c’est avec beaucoup de fierté qu’il effectue cette visite sur les installations des compagnies minières. Cette fierté, c’est de constater que vous êtes en droite ligne de la politique minière du Président Alpha Condé, qui vise à créer la chaîne des valeurs dans l’industrie minière par les Guinéens et pour les Guinéens.

La Cellule de Communication du Gouvernement