Boké : le président Alpha Condé inaugure le centre des opérations de la navigation maritime du consortium SMB Winning 

Après avoir inauguré la route pavée du consortium SMB Winning à Boké, le Président de la République à également procédé mercredi dans l’après-midi à l’inauguration du centre opérationnel de la navigation maritime réalisé par le consortium SMB/Winning dans la sous-préfecture de Kamsar. C’était en présence des autorités régionale, préfectorale, sous préfectorale ainsi que des responsables du projet.

Ce centre selon le Directeur Général de la Société minière de Boké, permet de mieux gérer toute la logistique des ports minéraliers de la société qui, ajoute- t-il, sont des ports qui répondent aux standards internationaux de la navigation.

C’est pourquoi, Frédéric Bouzigues a insisté sur le fait que la société SMB s’est inscrite dans une logique de réalisations d’infrastructures modernes qui cadrent parfaitement avec une vision intégrée à la logistique du développement du secteur minier guinéen.

Selon lui, cette logistique a pris en compte l’emploi local dans sa construction et toute l’initiative de formation des jeunes guinéens à la navigation maritime.

Le Commandant Général du Consortium SMB Winning quant à lui s’est dit fier que le Président de la République soit venu visiter les infrastructures de la société.

Il a en outre signifier toute sa détermination à investir davantage en guinée dans le but de promouvoir le secteur des mines qui, d’après lui, représente un grand atout pour la Guinée.

De l’avis de M. Sun, ‘’ la logique est d’aider plus le gouvernement et les partenaires ainsi que les populations à mieux profiter de ce partenariat gagnant-gagnant. »

Visiblement gai, le président de la République, Pr Alpha Condé a salué le dynamisme de la société minière SMB et tout le consortium dont la stratégie pour consiste à soutenir la guinée à s’aligner et se maintenir dans le rang du premier pays producteur de bauxite mais aussi d’alumine.

« Au-delà de la bauxite, la SMB s’est engagée à lancer le chemin de fer et la raffinerie.

Cependant, a insisté le président, »nous insistons sur le fait que le secteur minier doit accompagner le secteur agricole et l’Agro business.

En ses termes, le Chef de l’État guinéen s’est dit convaincu des apports de la SMB à la Guinée avant d’inviter les autres sociétés minières à faire autant notamment dans le développement des infrastructures.

En plus des ports de Dapilon et de Katougouma, ce Centre opérationnel de Kamsar vient garnir la liste des infrastructures minières et portuaires réalisées dans un délai record par le Consortium. À rappeler que le projet de chemin de fer sera lancé en mars 2019.

Mamadouba CAMARA, Boké