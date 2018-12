Boké: la SMB entreprend l’étude d’impact environnemental et social pour l’exploitation du permis 20053 dans la CR de Malapouya

La Société minière de Boké (SMB) va bientôt entreprendre l’étude d’impact environnemental et social du permis 20053 dans la Commune rurale (CR) de Malapouya dans la préfecture de Boké.

C’est la Societé d’Expertise Environmentale et Sociale (SEES) , chargée d’exécuter la présente étude pour le consortium SMB Winning , qui l’a fait savoir lundi, 10 décembre 2018 au cours d’une audience publique qu’elle a organisée dans un réceptif hôtelier de la place.

La rencontre vise à recueillir les points de vue des services techniques et les communautés impactées par l’exploitation de la zone citée plus haut.

En clair, il s’agit de l’exploitation du permis 20053 sur une surface de 236,83km2, attribuée à la SMB par l’arrêté A2015/5737/SGG.

Selon les organisateurs, «Cette étude d’impact environnementale et sociale (EIES) permettra à la SMB de faire face aux exigences nationales en termes de documentation technique attendue du Code minier guinéen, de respecter les règles de l’art actuelles en termes des normes et de contenus, en référence aux standards de meilleures pratiques dictées par l’international Council On Mining and Metals (ICMM).»

Déjà, des dispositions nécessaires sont prises pour prévenir, réduire et gérer les effets négatifs.

Pour le Directeur de la Société d’expertise environnementale et sociale (SEES), Didier Bazio «Toutes les études environnementales et sociales qui sont réalisées sur l’ensemble du territoire national, consistent à identifier les impacts potentiels sur les communautés concernées par le permis, présenter les différentes étapes et la méthodologie à suivre sur le terrain. »

Selon lui, «Cette étude consiste à établir une situation de références environnementales et sociales de la zone, analyser les interventions humaines en termes industriel qui va être réalisé et voir quels sont les impacts et les atténuations qui devront être mis en œuvre pour compenser ces impacts.»

Sollicitant la réalisation des forages et puits améliorés en lieu et place des marigots, rivières qui tarissent, le maire de Malapouya, Abdoulaye Niaissa, a invité les sociétés opérant dans leur localité à respecter leurs engagements, à la prise en compte des doléances des riverains pour éviter des barricades ou la perturbation des activités minières.

La population de Malapouya, selon son Maire, salue cette initiative du consortium qui favorise un dialogue franc et sincère entre la société et les communautés . Poursuivant l’élu de Malapouya estime que cette audience permettra de prendre en compte leurs préoccupations et favorisera un climat de paix dans la zone.

De l’avis du responsable du bureau régional de stratégies, de l’environnement et des eaux et fôrets , Ibrahima Diouldé Diallo, « L’exploitation de tout domaine ou espace doit faire l’objet d’une utilisation compatible avec à la clé, la sauvegarde de leurs caractères écologiques.

Insistant sur l’établissement d’un plan de gestion environnementale, M. Diallo a fait savoir que « Cette étude, cadre parfaitement avec les normes environnementales et de la réglementation en vigueur en République de Guinée . »

En procédant au lancement des travaux, Elhadj Lancinet Diakité, secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture de Boké, a félicité la SMB pour le respect de son engagement sociétal et environnemental vis à vis des riverains de son projet. Il a en outre invité les participants à participer activement aux débats en tenant compte des préoccupations majeures des communautés impactées .

Mamadouba Camara, Boké