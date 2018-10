Boké : le Wakrya AC reçu en grandes pompes par son public, un geste du consortium SMB-WINING 

Le club Wakrya AC de Boké est qualifié pour jouer une compétition africaine. Il est également sacré, vice-champion de Guinée à la 59eme édition de la coupe nationale.

Cet élogieux élan amorcé par le club de Minkelou Sampou enchante les autorités locales de la cité minière de BOKÉ, partenaires et l’ensemble de la couche juvénile de Boké.

À cette équipe, le public sportif et admirateur du cuir rond de Boke a réservé ce Lundi 8 octobre un accueil chaleureux à l’équipe titrée « vice-championne » de la 59eme édition du championnat national. Une manière pour les kakandekas de rendre un hommage mérité aux poulains de Guillaume Soumah : de la sous-préfecture de Kolaboui en passant par Tamaransy, jusqu’au stade du 1er Mai de Boké, la population en liesse était puissamment mobilisée.

Partout où passait le bus transportant les joueurs, c’était les ovations pour dire merci à cette équipe mythique de Wakrya.

En recevant les joueurs et le staff d’encadrement du WAC, le Gouverneur de la région administrative de Boke dira « qu’aujourd’hui, Boke reçoit ses fils en héros pour célébrer notre joie ». Pour Siba Séverin Lohalamou, « ne joue pas la finale de la coupe nationale qui le veut mais qui le peut ». « Et si Wakrya l’a jouée, c’est parce qu’il l’a mérité. Et cela mérite d’être fêté. Wakrya n’a pas remporté cette coupe, mais elle jouera une compétition africaine la saison prochaine. »

Organisé par le Consortium SMB WINING, partenaire et sponsor depuis 3 saisons du club Wakrya , cet événement a été une réussite et une occasion pour le public de Kakande de rendre un vibrant hommage à cette équipe et à l’ensemble du personnel de son encadrement technique , comme indique ici Youssouf Amba Coumbassa, porte-parole du consortium. En ces termes, il a transmis aux joueurs, les félicitations de la direction du consortium en soutenant : « Nous exprimons la disponibilité du Consortium SMB WINING pour vous accompagner dans toutes vos actions pour la réussite et la qualification de notre club wakrya « .

Très satisfait de l’accueil et de la forte mobilisation des populations, Youssouf Ben Toure a, au nom du président du club, dédié ce beau parcours et cette qualification à la prochaine Coupe de la Confédération Africaine du Wakrya AC à la jeunesse de Kakande et au Consortium SMB WINING, révolutionnant l’exploitation minière dans la préfecture de Boké.

Mamadouba Camara, Boké