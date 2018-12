Bonfi : les élèves dans la rue, brûlent des pneus sur l’autoroute…

Les élèves sont sortis massivement à Bonfi ce lundi pour protester contre la paralysie des cours dans les écoles. Il était 9 h quand des collégiens par groupes ont pris l’autoroute en scandant : »Alpha zéro ». Pendant ce temps, un véhicule de la police faisait la sentinelle non loin du lycée Bonfi. Là, les policiers ont échangé caillou contre gaz lacrymogène. Débordés, les policiers replient. Les enfants tiennent l’autoroute. Ils transportent saletés, pneus usés; bois et autres débris dans la rue, déchirent des affiches et bloquent la circulation. Ils seront rejoints par des lycéens et mettront le feu aux déchets. Comme il fallait s’y attendre, une meute de véhicules de la police et un pick de la gendarmerie arrivent en trombe. Les enfants détalent comme des lapins et rentrent dans les quartiers. Les agents des forces de l »ordre tirent des gaz lacrymogènes et pourchassent les jeunes enfants qui disparaissent comme neige sous le soleil. La circulation reprend de plus belle et les agents assurent la discipline des lieux.

Issa