Boris Johnson accusé d’attouchement, parfum de scandale au congrès des Tories

Plus de 450.000 plaignants sont réunis derrière une association de consommateurs face au constructeur automobile.

Le parti conservateur de Sebastian Kurz pourrait former une coalition inédite avec les écologistes en Autriche.

L'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, en prison depuis deux ans et demi, a recouvré la liberté dimanche soir. Il a beneficié par décret d'une "remise totale des peines principales" décidé par le président Macky Sall .

L'ancien président Robert Mugabe a été enterré dans son village et non dans le mausolée qui était prévu à Harare. Le choix de sa dernière demeure a longtemps cristallisé une lutte entre le pouvoir et la famille Mugabe.