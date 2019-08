Bourse chevening du Royaume-Uni : les lauréats guinéens invitent les autres jeunes à s’y intéresser

Bourse chevening/ une opportunité offerte par le Royaume-Unis, c’est le thème d’une conférence de presse animée, ce vendredi à Conakry par l’ambassade du Royaume-Uni à Conakry. L’objectif est de pourvoir la bourse chevening en République de Guinée.

Ce programme mondial qui date en Guinée depuis 2015 offre l’opportunité aux jeunes guinéens qui ont le potentiel, et qui ont au minimum deux ans d’expériences professionnelles, un bon niveau en anglais d’aller poursuivre leurs études en Master pour une année dans un domaine bien précis au Royaume-Uni.

» C’est une bourse qui est complètement financée par le gouvernement britannique, les billets d’avions aller-retour, les frais d’hébergement, les frais d’études tout est couvert », a déclaré Mohamed Lanciné Condé, le conseiller commercial chargé des questions minières à l’ambassade de Grande Bretagne à Conakry. Ajoutant qu’ailleurs c’est une bourse qui est beaucoup demandée à cause de la qualité de l’éducation au sein des universités du Royaume-Uni, et qu’il y a une centaine de pays qui sont éligibles.

« Et cette qualité se voit même à travers les cours de scolarité assez élevées au Royaume-Uni. C’est dans ce cadre qu’on essaye de solliciter plus de Guinéens. Naturellement, nous sommes dans un pays où la majorité ne parle que le français, mais en apprenant et sachant aussi que la Guinée s’ouvre à tellement d’industries dans les mines notamment où la nécessité de parler l’anglais, elle est là. Puisqu’on collabore avec beaucoup d’autres pays qui ne comprennent pas le français. Mais l’anglais étant une langue utilisée dans tous les horizons du monde, il est primordial que l’on puisse exprimer pour envisager une bonne carrière dans le pays », confie-t-il.

Boursier chevening 2017-2018, Amadou Diouldé Camara a rappelé quelques processus à suivre sur le site Chevening: « Au niveau de la bourse, faites votre lettre de motivation, vous dites réellement qui vous êtes, d’où vous venez, là c’est vraiment important de sortir les grands problèmes, les obstacles que vous avez rencontrés dans la vie. Vous dites comment est-ce que vous avez surmonté tout cela jusqu’à arriver à finir un programme d’études supérieur de premier niveau. Et vous dites aussi ce que vous voyez chez vous en Guinée que vous estimez qui ne va pas et qui représentante un souci pour vous, que vous vous relevez. Et vous faites aussi votre projet d’étude qui est une page (…). Au niveau de l’université, là aussi vous postulez, vous prenez la lettre motivation avec le projet d’étude, maintenant en plus de ça c’est que vos documents personnels notamment vos diplômes, vos relevés vous les traduisez en anglais et vous les faites certifier par un traducteur professionnel, c’est ce que vous accompagnez (…) ».

De sa part, Hamid Bah, bousier chevening 2019-2020 a salué cette initiative du gouvernement du Royaume-Uni, invitant les autres jeunes guinéens à s’intéresser à cette bourse chevening.

