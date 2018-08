Cabinet du Premier ministre : un talent appelé FodéKaba Diaby !

Ibrahima Kassory Fofana aime le talent, FodéKaba Diaby a du talent. Nommé mercredi conseiller chargé des Travaux publics dans le cabinet du Premier ministre, l’ancien directeur du Fonds d’entretien routier (FER) est un as du génie-civil. Les rapports des experts et les audits ponctuels au FER ont confirmé le sérieux du très jeune directeur qu’il fut.

Homme de l’ombre et soutien indéfectible aux idéaux du chef de l’Etat, ce natif de Kébéya, dans Dabola, en région de savane, n’a jamais rien ménagé de son temps et de son économie pour accompagner la politique du président Alpha Condé. Des mouvements de soutien aux campagnes de proximité à travers le Groupe d’Appui au changement (GAC) qu’il a créé, le jeune à la silhouette svelte, avare de paroles et au brillant parcours était à tous les combats du Rpg Arc-en-ciel. Loin des caméras.

Convaincu que le travail bien fait est toujours récompensé, ‘’Kepler’’ comme l’appellent affectueusement ses amis a attendu son tour. Et voilà que Kassory Fofana, promoteur d’une jeunesse compétente, lui fait appel pour l’aider dans les travaux publics, un domaine qui tient à cœur le pouvoir.

Celui dont le passage au FER fut donc remarquable se mettra sans doute à la disposition de son pays pour apporter le meilleur de lui-même. Kassory, le manager, saura l’utiliser…

