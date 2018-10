Camp carrefour : une manifestation d’élèves dispersée par les forces de l’ordre

C’est une manifestation qui a débuté dans les bandes de 11heure ce lundi 29 octobre, au Camp Carrefour situé dans la commune de Matoto. Des élèves venus du lycée Aviation réclamaient leurs enseignants titulaires dans les classes. Aussitôt informés, les forces de l’ordre ont investi les lieux et ont fait usage des gazes lacrymogènes pour disperser ces élèves qui dénonçaient le ‘’manque de niveau des contractuels.

Moussa Camara, un des manifestants témoigne en ces termes : ‘’ nous sommes sortis pour dire aux autorités éducatives d’envoyer nos enseignants dans les salles. Depuis l’ouverture, on ne reçoit pas des bons enseignements parce que les gens qui sont venus n’ont pas le niveau, c’est pourquoi nous sommes sortis ce matin. On nous a gazé et nous a empêché de manifester notre colère ; ce n’est pas normal parce que nous sommes les futures de ce pays’’.

Pour le moment, le calme est revenu et il faut noter que cette grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) perdure et creuse le trou d’inquiétude des parents d’élèves, soucieux pour une bonne éducation de leurs enfants.

Pendant ce temps, on nous fait signe que plusieurs élèves étaient dans la rue ce matin à Coyah pour réclamer les enseignants titulaires.

Mohamed Cissé

623 33 83 57