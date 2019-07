Campagne nationale de reboisement : 258 hectares seront reboisés par 336 conservateurs dans la région de Kindia

La campagne de reboisement pour l’année 2019 a été lancée ce lundi 14 juillet 2019, dans la commune urbaine de Kindia. Cette campagne qui est l’une des initiatives du Président de la République, Pr Alpha Condé touchera les différentes régions du pays.

A Kindia 258, hectares seront reboisés par 336 conservateurs avec 519651 plantes disponibles. C’est au quartier Sinania que s’est tenu le lancement de cette campagne de reboisement devant le ministre d’Etat chargé de l’Environnement et celui de la Jeunesse ainsi que la population de Kindia massivement réunie pour la circonstance.

Dans son allocution, le directeur régional de l’Environnement des Eaux et Forêts de Kindia, Lanfia Diané a listé les atouts forestiers de la région, avant de souligner les difficultés qui s’y trouvent. « La région administrative de Kindia dispose globalement 433100 hectares de forêts dont 12647 hectares de forêts dites classées avec de nombreux cours d’eaux et une hydrographie de 2100 millimètres en moyenne par an. Quant á la préservation de l’environnement, la région connait aujourd’hui une dégradation assez poussée de ses ressources fauniques et forestières de cette région sont les conséquences des besoins incessants des services sociaux. La population prélève plus de 10 millions de tonnes de bois par an, ce qui constitue un véritable danger pour le couvert végétal sans parler des méthodes culturales et l’usage incontrôlé des intrants chimiques agricoles, la production des briques cuites sur le long des eaux, le draconnage, feu de brousse et d’autres faits qui dégradent au jour le jour notre environnement », dira-t-il entre autres.

Poursuivant son discours, il a donné les statistiques de cette campagne de reboisement pour le cas de la région administrative de Kindia. « Pour le programme de reboisement cette année 2019, dans les 5 préfectures á Télimélé, 45 hectares, 112500 plants á pépinières sont disponibles pour 55 conservateurs. A Dubréka, nous avons 52 hectares pour 130000 plants et 81 conservateurs. Pour la préfecture de Forécariah, on a 56 hectares, 118172 plants en pépinières et 87 conservateurs. A Coyah, on a 40 hectares, 20000 plants et 45 conservateurs. Dans la préfecture de Kindia, nous avons 60 hectares pour 138 979 plants disponibles et 68 conservateurs. Donc au total, nous avons 253 hectares, 519651 plants et 336 conservateurs sans oublier les vingtaines d’ONG locales de jeunes officiellement enregistrées et en attente pour la mise en place de ce programme de reboisement 2019 », souligne-t-il.

De son coté le ministre d’Etat en charge de l’Environnement des Eaux et Forêts s’est adressé aux populations en ces termes :

« Population de Kindia, cette campagne de reboisement qui nous réunis ici est une initiative présidentielle concernant les problèmes qui nous entourent notamment, la sécheresse. Avant, on appelait notre pays le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest mais aujourd’hui, nous sommes loin de ce qualificatif et la sécheresse est tout proche de nous et si on reste sans rien faire, nous allons souffrir. Plusieurs personnes vont mourir dans cette sécheresse, nos animaux vont tous mourir et la cause de tout cela est notre comportement. C’est nous qui faisons la déforestation, le feu de brousse. Voyant cela, le Président de la République a dit de faire cette campagne de reboisement dans les différentes préfectures du pays. Cette initiative a été confiée au Ministère de l’Environnement et celui de la Jeunesse. Car, plusieurs jeunes seront employés dans ce programme de reboisement », a dit le ministre Oyé Guilavogui.

