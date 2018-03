Les candidatures sont ouvertes pour le 8ème Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)

Les candidatures à la 8ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient sont ouvertes dès aujourd’hui et ce, jusqu’au 31 mai 2018, dans la rubrique « Prix Orange de l’Entrepreneur Social » du site http://www.entrepreneurclub.orange.com.

Décerné par Orange, ce prix récompense les projets innovants basés sur les Technologies de l’information et de la communication permettant d’améliorer les conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, du paiement mobile ou encore du développement durable.

Le concours débutera par une phase nationale durant laquelle chacune des 17 filiales Orange participantes étudiera les projets soumis dans son pays puis désignera trois gagnants. S’ensuivra une seconde phase internationale durant laquelle les gagnants de chaque pays, soit 51 gagnants au total, seront mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand prix POESAM aux trois lauréats lors de la soirée des AfricaCom Awards qui se déroulera en novembre au Cap en Afrique du Sud.

Les trois lauréats recevront, en plus des lots nationaux, respectivement 25 000€, 15 000€ et 10 000€, et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises pendant six mois.

Bruno Mettling, PDG d’Orange Middle East and Africa, a déclaré : « En 2017, 1 200 projets ont été déposés, soit 60% de plus qu’en 2016. L’accompagnement des startups talentueuses est au cœur de la stratégie de développement d’Orange. Chaque année avec le POESAM, nous réaffirmons notre volonté d’être le partenaire de celles qui innovent au service de l’amélioration de la vie au quotidien. »

Ainsi, en Guinée, à l’image de l’édition précédente, Orange Guinée entend offrir aux candidats auquels s’adresse le POESAM – étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l’initiative a moins de trois ans d’âge – une opportunité de voir leurs projets retenus parmi les 3 finalistes qui recevront des lots d’une valeur totale de 13.500 Euros, auxquels s’ajouteront une pré incubation.

La détection des jeunes talents est au cœur de la stratégie d’Orange Et se traduit en Guinée par le Programme Citoyen d’Orange Guinée, un programme qui entend accompagner et promouvoir l’entreprenariat en Guinée.

Il faut rappeler d’ailleurs qu’en 2017, le prix de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)crée en 2011avec une vingtaine de projets soutenus à son actif, a permis de voir récompenser 3 projets : Mayalanyi sur la Santé, Coli’smart sur la logistique, et Yenguema sur l’agriculture.

CP_Orange_POESAM_appel candidatures_fevrier2018 (3)

Commentaires

commentaires