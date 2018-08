Carburant : les négociations reportées à jeudi prochain 

Les négociations entre les syndicats, le gouvernement et le patronat, autour du prix du carburant à la pompe à 8 mille qui ont repris à la fonction publique ce mardi ont été encore renvoyées de nouveau à jeudi prochain.

Selon le porte-parole du jour, le camarade Elhadj Alpha Mamadou Diallo, « ce matin, on a voulu un peu aller en profondeur dans la concertation du prix du carburant. Donc pratiquement on est revenus sur la structure du prix, nous avons trouvé qu’il y a des zones d’ombre que nous avons voulu justement mettre en lumière et aujourd’hui nous avons la documentation. Nous avons 24h, parce que jeudi nous allons nous retrouver encore ici, on va essayer de revoir tous les points qui sont inscrits dans cette structure afin de déterminer ce qui est normal et ce qui n’est pas normal. Mais pour le moment la grève continue ».

Parlant de ses camarades malades, M. Diallo de rassurer : « parmi les malades, je crois qu’il y a trois qui ont pu reprendre le travail aujourd’hui avec nous, dont le président de la commission de négociations (Mamadou Mansaré) qui a bien voulu, malgré son état, forcer à être là afin de faciliter quand même le travail, parce que ça fait plusieurs mois que nous sommes sur cette chose, nous voulons que ça avance. Les autres sont encore malades ».

