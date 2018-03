Célébration du 8 mars : la ministre de l’Action Sociale Hadja Mariama Sylla annonce les couleurs

La Guinée à l’instar des autres du monde célébrera le 8 mars prochain, la journée internationale de la femme. En prélude à cette fête planétaire qui aura pour thème : ‘’Défis et possibilités en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’autonomisation des femmes et des filles rurales’’, la ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Hadja Mariama Sylla a conféré ce jeudi 1 er mars avec la presse pour officiellement annoncer les couleurs de ladite fête.

D’entrée, elle a expliqué de long en large la genèse de cette fête avant d’indiquer que l’objectif de la célébration du 8 mars est la reconnaissance de la contribution de la femme. Car, dira-telle, les femmes qui constituent des actrices de développement sont souvent méprisées et subissent certains travers sociaux. ‘’Le 8 mars, c’est dire que les femmes sont des actrices que nous devons prendre en compte’’, a-t-elle expliqué.

Selon la ministre, ‘’le programme des festivités du 8 mars prochain a débuté le 26 février dernier avec la pré-validation du rapport que nous allons présenter aux Nations Unies, mais également le jour de la mobilisation sociale où nous viendrons pour présenter le bilan annuel du gouvernement dans le domaine de l’autonomisation de la femme. Mais aussi mettre en évidence les femmes rurales qui ont réussi à émerger de la précarité et de la vulnérabilité dans lesquelles elles vivaient et qui ont également aidé leurs consœurs à s’extraire de ces vulnérabilités. Donc nous allons les mettre en évidence, mais nous allons également procéder à la remise officielle de 100 ordinateurs que le Ministère des Postes et Télécommunications a bien voulu nous offrir pour les centres d’autonomisation et de promotion des femmes. Il y aussi des femmes qui ont bénéficié d’une formation en Chine qui vont recevoir leurs attestations. Donc, c’est une journée de mobilisation sociale, de plaidoyer et une journée qui va rendre compte des évaluations des engagements du gouvernement pris ça et là en faveur de la femme…’’

Quant aux activités prévues, elle (la ministre) dira qu’elles sont nombreuses et variées. ‘’Il y a des études qui sont en train d’être réalisées. Le thème national que nous avons identifié, c’est l’expérience qui a été importée par M. le Président de la République à savoir les mutuelles financières des femmes africaines (MUFA). Aujourd’hui, Dieu merci parce que sur les 33 préfectures, 27 ont leur MUFFA et les cinq communes de Conakry ont également leur MUFFA plus le marché d’Avaria. Quelle la contribution de ces MUFFA dans l’autonomisation de la femme ? Voilà entre autres questions qui seront détaillées. A part cela, nous allons évaluer ce qui a été fait en Guinée depuis que les ODD sont intervenus. C’est-à-dire de 2015 à 2017, qu’est ce qui a été fait dans le domaine de l’autonomisation de la femme mais surtout en milieu rural. L’autre activité, c’est l’exposition. On ne va pas présenter comme ça ces femmes rurales, il faudrait que nous fassions connaitre le savoir faire de ces femmes. Une autre chose que nous allons faire, c’est de distinguer ces femmes championnes. Nous allons distinguer ces femmes rurales et elles auront le trophée du Président de la République dans le domaine de l’autonomisation de la femme’’, a entre autres déballé Hadja Mariama Sylla.

Par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30

Commentaires

commentaires