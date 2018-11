Célébration de la 29ème journée de l’industrialisation de l’Afrique : déclaration du ministre Tibou Kamara…

A l’occasion de la célébration de la 29è journée de l’industrialisation de l’Afrique, le ministre d’Etat en charge de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises Tibou Kamara a fait mardi une importante déclaration sur les défis industriels qui se posent à l’Afrique. Discours…

Industriels de Guinée et d’Afrique ;

Partenaires au Développement Industriel ;

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes ;

A l’instar des autres pays du Continent africain, la République de Guinée, en collaboration avec le système des Nations Unies, célèbre en différé, le 29ème Anniversaire de la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique.

La célébration de cette Journée, loin d’être une manifestation de plus, est une excellente occasion que les Dirigeants Africains et le Système des Nations Unies saisissent pour demander aux différents partenaires au développement, aux donateurs, aux investisseurs et à toute la Communauté Internationale, ainsi que l’opinion publique africaine, d’agir ensemble pour mettre fin au paradoxe qui caractérise le continent Africain.

Notre continent continue encore d’être l’un des plus pauvres du monde, alors qu’il recèle d’importantes capacités humaines et d’abondantes ressources naturelles sur lesquelles devrait se bâtir une industrie forte, compétitive et durable.

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes ;

Au regard des impératifs de développement du continent, le thème retenu cette année s’intitule : « La promotion des chaînes de valeur régionales en Afrique : un moyen d’accélérer la transformation structurelle, l’industrialisation et la production pharmaceutique de l’Afrique ».

Le choix de ce thème montre à suffisance l’importance que revêt la promotion de chaînes de valeur, une voie sûre pour la diversification économique de l’Afrique.

Le développement de chaînes de valeur régionales en Afrique peut se faire à travers l’augmentation des capacités locales de fabrication pharmaceutiques, afin d’améliorer les conditions d’accès aux meilleurs médicaments et d’offrir des avantages régionaux susceptibles de contribuer efficacement au bien-être des populations africaines.

La chaîne de valeur pharmaceutique peut contribuer au développement industriel inclusif et durable du Contient et à la réalisation du Programme de développement durable de l’Afrique à l’horizon 2030, tout en améliorant la santé des populations, en favorisant la création d’emplois pour les jeunes, l’autonomisation des femmes et en aidant à faire face aux changements climatiques.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

La coopération régionale en matière de commerce et d’harmonisation des règles d’enregistrement et de normalisation des médicaments, peut être également un catalyseur pour l’émergence d’une industrie pharmaceutique en Afrique, conformes aux normes de qualité internationales.

C’est pourquoi, en Afrique, il revient à tous les acteurs : Autorités Publiques, techniciens, scientifiques, Chercheurs et secteur privé, d’encourager la créativité, l’innovation, et de promouvoir les résultats de recherche, en vue de susciter une véritable industrialisation qui s’appuie sur des acquis techniques endogènes et le transfert de technologies.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

Notre pays réunit tous les éléments nécessaires à son développement industriel, notamment :

une population relativement jeune et dotée d’une grande qualité d’adaptation ;

un cadre macro-économique et un dispositif légal réglementaire de plus en plus incitatifs et sécurisants pour les investisseurs nationaux et étrangers ;

un sol fertile, un sous-sol riche, des ressources halieutiques variées avec un potentiel hydro-électrique considérable.

Face à ces potentialités aussi importantes et diversifiées, le Gouvernement guinéen a toujours privilégié la concertation et le partenariat entre les différents acteurs du développement avec l’appui constant de nos partenaires au développement, en vue de leur exploitation efficiente en faveur des populations.

Cette approche participative a permis d’adopter des politiques et stratégies industrielles capables de favoriser le développement du Secteur Privé et l’investissement dans l’industrie de substitution aux importations, ainsi que la transformation des potentialités naturelles en richesses nationales.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

Je voudrais, saisir cette occasion que m’offre la célébration de la 29ème Journée de l’Industrialisation de l’Afrique, pour exprimer toute la gratitude du Peuple et du Gouvernement Guinéens à la Communauté Internationale, au système des Nations Unies et particulièrement à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), pour la qualité de la coopération et l’appui au développement industriel de notre pays.

Mesdames et Messieurs,

Chers compatriotes,

En ces circonstances solennelles, je voudrais, au nom de Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République, Chef de l’Etat, et du Docteur Kassory FOFANA, Premier Ministre, Chef de Gouvernement, vous inviter à mettre cette Journée à profit pour stimuler vos énergies respectives, en vue de favoriser le développement industriel, inclusif et durable de notre pays.

Le Gouvernement quant à lui, poursuivra ses efforts dans la mise en place d’un tissu industriel solide et cohérent, en vue de parvenir à l’intégration de notre pays à l’économie régionale, africaine et mondiale.

VIVE la Journée de l’Industrialisation de l’Afrique 2018.

VIVE l’Intégration Economique Régionale.

VIVE la Coopération Internationale.

Je vous remercie.