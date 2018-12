Célébration de la journée des personnes handicapées : voici ce qu’a dit la ministre de l’Action Sociale

Chers compatriotes !La Résolution 47/3 adoptée par les Nations-Unies en octobre 1992 a déclaré le 03 décembre de chaque année journée internationale des personnes handicapées. Cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être de cette catégorie sociale à travers la sensibilisation des pouvoirs publics et de la population sur la situation des personnes handicapées.

Cette année, le Thème central retenu par les Nations Unies s’intitule « Autonomiser les personnes handicapées ; assurer leur participation et garantir l’Egalité des chances pour tous ». Dans notre pays, la célébration de l’édition 2018, intervient dans un contexte favorable marqué par l’adoption et la promulgation d’une Loi portant spécifiquement sur le handicap. Première du genre, cette Loi vise à renforcer les droits universels et promouvoir les droits spécifiques dévolus aux personnes handicapées.

Soutenue par des textes d’application réalistes, bien intégrée par la société guinéenne dans son ensemble et bénéficiant d’un accompagnement financier solide, cette loi pourrait offrir de nombreux avantages certains aux personnes handicapées et à leurs familles. Nous pouvons notamment citer:

L’institutionnalisation d’une carte d’égalité de chances assortie de gratuité des soins médicaux dans les institutions médicales au niveau central et communautaire ;; Le plaidoyer en faveur de l’élimination des diverses formes de barrières à l’intégration et à la participation à des personnes handicapées au processus de développement de la Nation ; Le soutien aux initiatives d’autonomisation des personnes handicapées.

C’est pourquoi, mon Département met à profit ce 03 décembre pour lancer une quinzaine dédiée au handicap. A cet effet, il est inscrit au programme un ensemble d’activités contribuant toutes à matérialiser le thème international. Ces activités varient de la formation au plaidoyer en passant par l’équipement des structures faîtières et des Organisations de Protection des personnes handicapées.

Chers compatriotes !

Le handicap n’est pas un choix. Il ne doit pas être un facteur d’exclusion. C’est donc un devoir impérieux pour nous tous de protéger, respecter et réaliser les droits des personnes handicapées. A ce titre, je voudrais relever l’immense appui apporté par le PNUD et le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme. Je salue également la participation active des structures faîtières nationales ainsi que la contribution des médias publics et privés.

Pour terminer, ce programme est en lien étroit avec la vision de réalisation d’une Guinée inclusive prônée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Professeur Alpha CONDE et s’inscrit dans la logique de l’inclusion économique et sociale du Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Ibrahima Kassory FOFANA qui fait du partage de la prospérité une priorité.

Du fond du cœur, je les remercie pour leur ambition commune de favoriser l’accès des Guinéens de tous bords au bien-être social.

Vive la Coopération internationale !

Vive la protection des personnes handicapées ;

Je vous remercie de votre aimable attention !

Diaby Sylla Mariama,

Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance

La Cellule de Communication du Gouvernement