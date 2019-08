Cellou Baldé révèle : ‘’tout le monde sait que c’est la femme de Bantama qui détenait le transport des joueurs et des supporteurs à la CAN’’

La dernière sortie du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique Sanoussy Bantama Sow au siège du RPG Arc-en-ciel, accusant le leader de l’UFDG et sa femme d’avoir transformé le principal parti de l’opposition en une société de famille, ne laisse pas indifférent le député uninominal de Labé, Cellou Baldé.

Le député est monté au créneau et a traité le ministre Bantama Sow « d’arrogant qui a transformé son département en une société. »

« Bantama Sow est en train d’exposer comme d’habitude son comportement. Il ne parle pas de la politique, mais plutôt s’attaque à la personne de Cellou Dalein et son épouse. Pourtant, l’épouse de Cellou Dalein n’est pas membre de l’UFDG même si elle mène des actions politiques pour accompagner son mari. C’est un ministre arrogant, un ministre médiocre qui ne connait pas son travail, je crois que nous n’avons pas à répondre à un tel ministre », lance-t-il.

Poursuivant, Cellou d’affirmer : « c’est Bantama et sa femme qui ont transformé le Ministère des Sports en une société. Il doit attendre le rapport de l’audit demandé par le Premier ministre Kassory Fofana. S’il y a quelqu’un qui a transformé son département en une société, c’est bien lui Bantama. Tout le monde sait que c’est sa femme qui détenait le transport des joueurs et des supporteurs, un scandale de plusieurs centaines de milliards de francs guinéens enregistré lors de la CAN, il doit attendre ce rapport. C’est lui et sa femme qui ont transformé le département des Sports en une société familiale… »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

