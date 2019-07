Cellou Baldé sur l’usage des armes par les gendarmes : ‘’c’est une loi normale’’ (audio)

L’adoption la semaine dernière par les députés de la loi autorisant les gendarmes à faire usage des armes continue de polariser toutes les attentions. Dimanche, 30 juin dernier, dans l’émission Yomi Wowlou (je peux parler) de la radio Gpp FM de Labé, le député uninominal de la ville a déclaré que bien que les députés de l’opposition n’ont pas voté la loi, mais ‘’à mon intime conviction c’est une loi normale ».

»La loi vise à prendre des dispositions pour permettre aux gendarmes et aux policiers d’utiliser à bonne escient les armes. Cette loi est générale, elle n’est pas particulière, ce n’est pas pour les manifestations. Aujourd’hui, les terroristes sont partout au Mali, en Côte d’Ivoire, les coupeurs de route sévissent partout dans le pays, alors qu’à chaque 100 mètre il y a des gendarmes. C’est dans le cadre de la réforme des services de sécurité que cette loi a été envoyé à l’Assemblée nationale. Elle vise à mettre des dispositions sur le comment les gendarmes doivent utiliser ces armes, mais pas de façon abusive, ou pour les manifestations de rue, mais pour se protéger, protéger les citoyens et leurs biens », explique l’honorable Cellou Baldé qui n’approuve pas la loi.

»Nous les députés de l’opposition, nous n’avons pas voté pour la loi. Surtout à cause des perceptions. C’est à la justice de jouer son rôle si un gendarme doit utiliser une grenade à la place d’un fusil et s’il fait des dégâts, c’est à la justice de prendre des dispositions. Mais nous savons que la confiance est rompue entre citoyens, justice et services de sécurité. Néanmoins à mon intime conviction, c’est une loi normale. Donc, si la loi est utilisée de façon abusive, ou avec des manquements, la justice doit jouer son rôle » conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83