Cellou Dalein accuse ‘’la CMIS n°3 d’avoir gazé le cimetière’’ de Bambéto

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est très en colère contre l’attaque ce lundi du cortège funèbre des onze victimes des manifestations du 14,15, 16 octobre derniers ce lundi 4 novembre à Bambéto.

Le chef de file de l’opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo qui a accordé une entrevue aux médias à son domicile privé peu après l’enterrement, se dit heurté et indigné par cette attaque.

« Je suis indigné, heurté parce que nous sommes des humains, il y a des choses qu’on ne peut pas faire. La première chose qui m’indigne c’est de savoir que les jeunes qui ont été tués, n’auront pas droit à la justice, ils n’ont pas eu droit à la compassion de ceux qui nous gouvernent. Pourtant, en ma connaissance, ce sont des citoyens. Ma deuxième source d’indignation, c’est le traitement que Alpha a infligé à ces morts. Le fait de les sortir de la chambre froide de l’hôpital Ignace Deen et les jeter dans la cour de l’hôpital sino-guinéen, c’est inhumain. En Afrique, on respecte les morts, ils ont droit à un traitement digne mais si celui qui a la direction du pays peut donner des ordres comme ça, ça m’inquiète. Aujourd’hui, on a enterré des corps en décomposition compte tenu de ce traitement. Aujourd’hui c’est un cortège funèbre qui a été attaqué, certains disent que c’est Sidya et Dalein qui étaient visés parce qu’on était dans le cortège, est-ce que c’est vrai ? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c’est qu’il y eu 6 blessés par balles, il y a un qui vient de rendre l’âme. Je suis vraiment indigné, je ne peux pas comprendre que la haine puisse aller jusqu’à ce niveau. Qu’on ne puisse pas contenir sa haine pour ordonner de faire des crimes comme ça », a dit le principal opposant au régime d’Alpha Condé.

Par ailleurs, le chef de file de l’opposition indique que les forces de l’ordre sont allées gaz jusque dans le cimetière où on procédait à l’enterrement des 11 dépouilles.

« La CMIS numéro 3, je crois, est allée gazer le cimetière. Les gens qui étaient en train de procéder au dépôt des corps dans les tombes, ont été gazés et violentés c’est très difficilement qu’ils ont réussi à enterrer les corps », a-t-il ajouté tout en indiquant que la manifestation de rue projetée pour le jeudi 7 novembre par le FNDC reste maintenue.

« La manifestation est maintenue parce que nous avons affaire à des criminels, qui n’ont aucun sens de l’humain qui ne voient que leur objectif mais les Guinéens exerceront leur droit de manifester dans les rues et sur les places publiques », a-t-il conclu.

Thierno Sadou Diallo

