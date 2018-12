Cellou Dalein sur les demandes d’asile: ‘’en France, ceux qui veulent prendre des photos avec moi pour leurs dossiers, c’est plus de 100 par jour’’

Lors de la conférence de presse de l’opposition républicaine mardi à la maison de la presse, Cellou Dalein Diallo a fait une annonce plutôt surprenante.

Le leader de l’UFDG et chef de l’opposition guinéenne a explique que lors de sa dernière visite en France, des Guinéens prenaient des images avec lui pour accompagner leurs dossiers de demande d’asile.

« Les jeunes n’ont pas une formation professionnelle et vous savez que l’emploi est rare et il faut qu’on donne à l’enseignement professionnel l’importance qu’il mérite. Le chômage des jeunes a atteint un niveau insoutenable. J’étais en France, ceux qui veulent prendre des photos avec le président de l’UFDG pour leurs dossiers, c’est plus de 100 par jour. Je change d’hôtel pour me cacher. Nous étions le pays au sud du Sahara pour les demandes d’asile en France, après le Nigeria mais le Nigeria c’est 150 millions d’habitants nous c’est 10% de cela. Mais en terme d’arrivée, nous avons les mêmes chiffres que le Nigeria », a dit le président de l’Union des forces démocrates de Guinée.

Thierno Sadou Diallo