Cellou Dalein dément le général Konaté : ‘’en 2010, je n’avais pas besoin de corrompre quelqu’un pour gagner’’

C’est une réponse du berger à la bergère. Le chef de file de l’opposition guinéenne a répondu mardi aux accusations du général Sékouba Konaté contre sa personne. Lors d’une de ses sorties médiatiques (sur Espace fm), l’ancien président guinéen de la transition a soutenu que le président de l’UFDG lui a donné de l’argent, tout comme le président Alpha Condé et Sidya Touré. Lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce mardi à la Maison de la presse, Cellou Dalein à ces accusations. Pour lui, Il n’avait pas besoin de corrompre pour gagner.

“Je n’ai jamais envoyé quelqu’un pour voir le général Sékouba Konaté parce que j’avais même un excès de confiance. Moi j’ai 44%, Alpha a un score minable de 18%. Je n’avais aucun doute que j’allais perdre, je n’avais pas besoin de corrompre le général Sékouba”, a dit le candidat malheureux de 2010 et 215, précisant que la victoire lui a été refusée en 2010.

“Pour moi avec le soutien de Sidya et Abé Sylla, en 2010, il n’y avait aucun moyen sauf cette fraude massive qui a été organisée. Permettez-moi de ne pas citer tous ceux qui ont fait pression sur la CENI pour qu’on me refuse cette victoire annoncée et qu’on l’a donnée à Alpha Condé. Le rapport qui a été déposé à la cour suprême après la publication des résultats qui n’avait pas voulu statuer parce qu’il y avait la pression sur tout le monde. Je n’avais pas besoin de corrompre quelqu’un. Les gens de la CENI, peut-être c’est là qu’il fallait corrompre. Mais j’étais tellement sûr de ma victoire que je n’avais pas besoin de ça”, a-t-il ajouté.

Yaya Dramé et Thierno Sadou Diallo