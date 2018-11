Cellou Dalein Diallo : Alpha Condé veut présenter ‘’l’UFDG comme un parti qui est contre une communauté’’

Au cours de l’assemblée générale de son parti, le président de l’Union des forces démocratqiues de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a félicité samedi ses militants pour la marche passée. Et il les a aussi invités à se mobiliser beaucoup plus pour la marche du jeudi prochain dont l’itinéraire va du stade du 28 septembre au palais du peuple.

Dans son discours de circonstance, Cellou Dalein Diallo a d’abord rappelé que le président Alpha Condé veut ethniser le combat, que lui et son parti sont en train de mener. Selon lui, aujourd’hui le pouvoir cherche à vendre l’image de son parti: »comme si l’UFDG faisait du djihad ou si l’UFDG était contre une communauté. Non, j’ai eu à le rappeler ici, on a un conflit politique avec le pouvoir, on a gagné dans les urnes, ils ont volé nos suffrages (…) ».

Plus loin, de mentionner: « Je tiens à vous féliciter, le combat a été rude. Mais vous vous êtes battus aussi bien que pour la ville morte que pour la marche pacifique malgré la militarisation de la commune de Ratoma. Malgré le déploiement de ces militaires armés jusqu’aux dents, à la gâchette facile. Vous vous êtes battus, on s’est tous battus. Nous étions aussi sortis pour montrer notre détermination, pour appuyer la vôtre, pour montrer qu’on n’accepte pas, on a pris notre dose de gaz lacrymogène ».

S’agissant de la marche de jeudi prochain, Cellou Dalein d’inviter: « Il faut que la marche prochaine, nous soyons plus mobilisés. On a dit la marche, c’est de la Terrasse du stade jusqu’au palais du peuple. Alors mobilisez-vous, nous ne fléchirons pas. Nous continuons notre combat. Beaucoup sont morts, il y a déjà 20 morts depuis les élections communales, il ne faut pas qu’ils meurent pour rien. Nous continuons le combat jusqu’à la victoire et je sais, je suis convaincu que la victoire sera de notre côté ».

Elisa Camara