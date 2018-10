Cellou Dalein Diallo : ‘’une balle a été tirée sur ma voiture, mon chauffeur a été légèrement blessé’’ (vidéo)

La marche de l’opposition républicaine a été tuée dans l’œuf. Les opposants, en tête Cellou Dalein Diallo, qui avaient promis de marcher vaille que vaille contre « l’installation sélective des conseillers communaux » ont été contraints de force à rebrousser chemin au niveau de la Belle-vue. Une balle, selon le chef de file de l’opposition, a été tirée sur sa voiture et son chauffeur légèrement blessé.

« (…) Nous avons été bloqués par les forces de l’ordre, ils nous ont gazés. Une balle a été tirée sur ma voiture, j’étais avec le Dr Faya Millimouno. Mon chauffeur a été légèrement blessé et les impacts sont là. On m’avait dit de ne pas sortir aujourd’hui qu’il y aurait eu tentative d’assassinat contre ma personne. Je dois avouer que je ne savais pas qu’on pouvait aller à l’extrême. Parce que je sortais pour exercer un droit constitutionnel. Je peux même vous montrer des sms, on me dit de ne pas sortir aujourd’hui, qu’il y aurait tentative d’assassinat contre ma personne. Voilà que c’est fait, heureusement Dieu m’a sauvé la vie. Je vais dire aux auteurs de ces tirs que je ne fléchirai pas, je continuerai mon combat jusqu’au sacrifice ultime s’il y a eu lieu. J’ai dit la dernière fois que nous sommes dans un Etat voyou. (…) »