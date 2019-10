Cellou Dalein Diallo: ‘’les propos d'Ousmane Gaoual ne sont en rien comparables aux 11 victimes...’’

Le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo a réagi lundi sur son compte Twitter sur la sortie controversée à Paris de son conseiller politique Ousmane Gaoual Diallo qui a affirmé qu' »il n’est pas interdit de tuer des présidents ».

Pour leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), « certains s’émeuvent des propos de Diallo Ousmane. Ils sont regrettables mais en rien comparables aux 11 victimes de ces derniers jours et aux 104 victimes des manifestations antérieures. Ni compassion du Gouvernement ni justice. Les auteurs de ces crimes jouissent d’une totale impunité ».

‘’(…) C’est du n’importe quoi quand on dit qu’on ternit l’image d’une organisation comme le FNDC, il faut apporter la preuve que les propos que j’ai tenus sont en porte-à-faux avec la loi. Je pense qu’il y a des gens qui se permettent de répéter les conneries du RPG, sans forcément avoir écouté mon discours. Moi ce discours-là n’insulte pas le chef de l’Etat et n’appelle pas non plus à son assassinat ou à son meurtre, il n’est pas haineux et ethnique. Je ne m’attaque à aucune communauté dans mes propos’’, avait soutenu Ousmane Gaoual dans une vidéo devenue virale sur la toile.

Plus tôt dans la journée, on a appris que le procureur va enclencher dans les heures qui suivent une procédure contre le député Ousmane Gaoaul Diallo qui séjourne à l’étranger.

Mohamed Cissé